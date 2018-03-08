左手創作右手寫程式 清大藝術學士班招生

清華大學藝術學院院長許素朱表示，嚮往科技藝術的學生過去得分別學習這2門專長，如先學雕塑，再學機械程式控制，才能做出像世大運聖火台的藝術作品，但清華藝術學院學士班的師資與課程融合雙領域，讓學生自然融入科技藝術環境，除了科技藝術專業外，入學後還可選第二專長。

國立清華大學今天發布新聞稿表示，科技藝術是國際當代藝術發展的重要趨勢，如互動藝術、動畫影像特效、聲音藝術、數位表演、混合藝術等，可發揮與應用的領域廣泛又多元。

許素朱說，藝術學院學士班師資來自清華大學的藝術學院、電資學院、工學院、生科院、人社院等多元領域，也聘請業界知名團隊和藝術家加入教學行列，讓學生畢業後更易於與產業接軌，可投身數位藝術創作、互動科技藝術、影視廣告、網站設計、文化創意等產業。

清大表示，藝術學院最近也延聘於法國巴黎高等美術學院執教的林經堯回台擔任專任助理教授，林經堯是作曲家，也是電資博士，曾以互動影像結合舞蹈演出的「時空抽屜」作品，在2016年拿下美國麥考倫劇院國際舞蹈節首獎，他的專長為互動影像藝術、表演科技及聲音藝術。

清華大學教務長戴念華認為，清華藝術學院學士班很適合熱愛藝術又專精數理的學生就讀，家長也不必擔心孩子學藝術未來沒出路，加上了科技的翅膀，學生畢業後一定能飛得又高又遠。（編輯：張芷瑄）1070308