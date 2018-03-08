NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈微型保險　雲縣有效率完成理賠事宜光芒輪值只排4人　胡智為的大利多跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

左手創作右手寫程式 清大藝術學士班招生

中央社2018/03/08 11:48
中央社 生活 / NOWnews
中央社 生活 / NOWnews

（中央社記者許秩維台北8日電）清華大學今天表示，為培養左手能創作、右手能寫程式的科技藝術人才，107學年首度招生藝術學院學士班學生20名，將教學生運用感測器晶片、虛擬實境等科技材料及媒介來創作。

國立清華大學今天發布新聞稿表示，科技藝術是國際當代藝術發展的重要趨勢，如互動藝術、動畫影像特效、聲音藝術、數位表演、混合藝術等，可發揮與應用的領域廣泛又多元。

清華大學藝術學院院長許素朱表示，嚮往科技藝術的學生過去得分別學習這2門專長，如先學雕塑，再學機械程式控制，才能做出像世大運聖火台的藝術作品，但清華藝術學院學士班的師資與課程融合雙領域，讓學生自然融入科技藝術環境，除了科技藝術專業外，入學後還可選第二專長。

許素朱說，藝術學院學士班師資來自清華大學的藝術學院、電資學院、工學院、生科院、人社院等多元領域，也聘請業界知名團隊和藝術家加入教學行列，讓學生畢業後更易於與產業接軌，可投身數位藝術創作、互動科技藝術、影視廣告、網站設計、文化創意等產業。

清大表示，藝術學院最近也延聘於法國巴黎高等美術學院執教的林經堯回台擔任專任助理教授，林經堯是作曲家，也是電資博士，曾以互動影像結合舞蹈演出的「時空抽屜」作品，在2016年拿下美國麥考倫劇院國際舞蹈節首獎，他的專長為互動影像藝術、表演科技及聲音藝術。

清華大學教務長戴念華認為，清華藝術學院學士班很適合熱愛藝術又專精數理的學生就讀，家長也不必擔心孩子學藝術未來沒出路，加上了科技的翅膀，學生畢業後一定能飛得又高又遠。（編輯：張芷瑄）1070308

無視洛興雅苦難 翁山蘇姬遭...亞電2月營收跌股價冷 首...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan