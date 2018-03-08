國際婦女節 新北警局長籲男女警兼顧家庭

（中央社記者林長順新北8日電）新北市警察局長胡木源今天表示，新北市警察局女警比率逐年提高，目前占警力10%。他呼籲無論男警或女警，在職場上維護治安的高強度壓力中，也必須兼顧家庭。

今天是「國際婦女節」，新北市警察局今天上午舉辦「男女警顧厝」活動，藉此宣導同仁間性別尊重的重要，開場由婦幼警察隊隊長蔡淑琳帶領隊員熱力奔放的跳舞，為活動現場炒熱氣氛。

熱身開場之後，緊張、刺激的「顧厝家務」競賽登場，由男、女警協力合作，透過男警穿著高跟鞋跑步與縫扣子、女警打領帶與換被單等項目競賽，宣導職場與家務事項，並無男強女弱或是性別差異的區分。