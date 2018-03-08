PTA今年獲利空間大於去年 台化可望直接受惠

經過去年的產業重整，部分 PTA (純對苯二甲酸) 閒置產能陸續重啟，但目前開車狀況仍不順利，加上全球 4% 產能確定永久關閉，將使今年市場不再有潛在供給，法人認為，PTA 今年供給預期為平衡偏緊狀態，獲利可望較去年佳，其營收占比達 14% 的台化 (1326-TW) 後市展望相對樂觀。

PTA 過去 5 年在中國業者積極擴產下，市場供給過剩，使利差狀況不佳，不過，目前庫存已消化得差不多，且 PTA 產業去年面臨產能重整，占全球產能 14% 的閒置產能中，有 4% 確定永久關閉，法人指出，潛在供給消失是 PTA 供需結構轉佳的關鍵因素，也使 PTA 產業集中度顯著提升。