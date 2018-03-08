東方人額頭較扁平　豐額改運五官添立體

傳統面相學中，飽滿圓潤的額頭代表事業運與幫夫運旺，綜觀名媛孫芸芸、藝人張鈞甯、侯佩岑等人，皆擁有光滑飽滿額頭的貴婦相，因此豐額成為了不少女性的醫美首選。不過東方人的額頭普遍存在扁平問題，成功的豐額術可讓整體臉型更加年輕。
額頭占臉部面積約三分之一，若滿佈紋路、凹凸不平，第一印象容易給人滄桑感，而擁有飽滿的額頭則能展現靈秀柔美氣質。整形外科醫師曾文尚表示，豐額方式可分為注射填充與手術兩種，注射包含如玻尿酸、童顏針、洢蓮絲等；手術則有脂肪填補手術與植入物豐額手術。
豐額方法多種，民眾如何選擇適合的豐額方式？曾文尚認為，注射填充的方式雖簡便，但填充物可能會隨時間被人體吸收，因此必須反覆注射，也須格外留意填充物在吸收過程中，易產生凹凸或不均的現象，甚至有注射不慎所造成的副作用與血管栓塞風險。
豐額手術分二大類，一是自體脂肪移植填補手術，二是植入物豐額手術。脂肪移植可填補的量較多，感染率及排斥率較低，但必須多次填補，且脂肪存活率因人而異，是否能達到理想狀態難以掌握。至於植入物豐額手術則依材質特性的不同而有不同的施術方式，傳統頭皮豐額手術，以矽膠、骨水泥等材質為主，手術傷口較明顯，且材質較為堅硬不易雕刻、服貼。
曾文尚指出，隨著豐額材質的推陳出新，二代卡麥拉具柔軟易雕塑的特性，透過內視鏡手術無須掀頭皮，並能同步檢視植體在植入後的狀態，屬微創手術，傷口藏在頭髮內或髮際線間，能減少傷口範圍與神經血管損傷的可能性。患者無須剃頭進行，約1個月即可康復。
曾文尚進一步說明，此種新式的複合性材質內層以矽膠為主體，表層則以Goretex作為與人體組織接觸附著的介質，因此兼具矽膠的硬度與Goretex墊片的柔軟觸感，附著力牢固且不易位移，同時可降低生硬感與發炎感染問題，也可避免注射相關副作用與風險。
曾文尚提醒，在進行豐額手術前，務必選擇專業合格且富內視鏡手術經驗的整形外科醫師進行諮詢，並於術前確實評估五官特點與自身期望，才能確保術後成果符合期望，並降低潛在手術風險。