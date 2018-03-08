東方人額頭較扁平　豐額改運五官添立體

傳統面相學中，飽滿圓潤的額頭代表事業運與幫夫運旺，綜觀名媛孫芸芸、藝人張鈞甯、侯佩岑等人，皆擁有光滑飽滿額頭的貴婦相，因此豐額成為了不少女性的醫美首選。不過東方人的額頭普遍存在扁平問題，成功的豐額術可讓整體臉型更加年輕。

額頭占臉部面積約三分之一，若滿佈紋路、凹凸不平，第一印象容易給人滄桑感，而擁有飽滿的額頭則能展現靈秀柔美氣質。整形外科醫師曾文尚表示，豐額方式可分為注射填充與手術兩種，注射包含如玻尿酸、童顏針、洢蓮絲等；手術則有脂肪填補手術與植入物豐額手術。

豐額方法多種，民眾如何選擇適合的豐額方式？曾文尚認為，注射填充的方式雖簡便，但填充物可能會隨時間被人體吸收，因此必須反覆注射，也須格外留意填充物在吸收過程中，易產生凹凸或不均的現象，甚至有注射不慎所造成的副作用與血管栓塞風險。