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3張圖一窺：全球「金髮經濟」正在悄然而逝？

鉅亨網2018/03/08 11:59
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在川普力倡執行關稅壁壘、大打貿易戰的此時此刻，市場不僅正面對到政治風險，另一方面全球經歷的「金髮女孩經濟 (Goldilock)」，似乎也開始出現轉折。

註：金髮女孩經濟 (Goldilock) 指的是全球經濟低通膨、穩成長的甜蜜點，在此時期，經濟景氣可望大幅擴張。

《彭博社》報導，下列一系列指標已顯示，全球同步穩定成長的「金髮女孩經濟」論調，正存在著被打破的風險。

1. 美債殖利率曲線斜率趨於平緩：

如下圖所示，下圖為十年期美債殖利率與二年期之利差，體現的是美債殖利率曲線之斜率，而雖然近期美債殖利率曲線受到債市殖利率大漲的刺激，有小幅出現走升，但仍是無法突破線圖上的下降趨勢線，顯示美債殖利率曲線的斜率，仍是趨於平緩。

美債殖利率曲線是一項觀察總體經濟及未來景氣的重要指標，可謂是集市場眾人智慧之大成，而一般而言，一個健康的殖利率曲線以及殖利率曲線之間的利差，背後代表著兩大意涵：一為市場中長、短期資金流動性的健康程度、二為市場對於美國未來景氣的預期。

殖利率曲線斜率如果趨於陡峭，那麼即代表市場預期未來美國經濟將繼續升溫、通膨走揚；而若殖利率曲線斜率趨向平緩，即意味著市場對於未來的通膨預期，是偏向悲觀，同時也意味著市場認為未來美國經濟前景，將趨向保守，

十年期美債殖利率與二年期之利差　圖片來源：Bloomberg
十年期美債殖利率與二年期之利差　圖片來源：Bloomberg

而美債殖利率曲線斜率在二月初出現小幅上漲之後，再度恢復了下行趨勢，《彭博社》分析，這種型態通常與經濟成長放緩相關，而殖利率曲線一旦出現倒掛，更可能預示著美國經濟將出現衰退。

2. 部分重要國家 PMI 下滑：

如下圖所示，二月份歐元區、日本、中國等地區綜合 PMI 數據皆是出現顯著滑落，雖然仍是高於景氣分水線的 50 關口，但成長放緩可能會是見頂的訊號。

各經濟體綜合 PMI 之表現　圖片來源：Bloomberg
各經濟體綜合 PMI 之表現　圖片來源：Bloomberg

3. 驚奇指數走低：

目前美國、中國、歐元區和日本的花旗經濟驚奇指數，也是同步呈現下降趨勢，該指數指的是，當經濟數據弱於預期時，該指標就會下跌。

各經濟體之經濟驚奇指數表現　圖片來源：Bloomberg
各經濟體之經濟驚奇指數表現　圖片來源：Bloomberg
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