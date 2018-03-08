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菜價崩跌　侯友宜江怡臻握手義賣高麗菜助農民

記者陳志仁／新北報導2018/03/08 12:14
▲爭取國民黨新北市長提名的侯友宜與新北市議員參選人江怡臻，今日以握手叫賣的方式，協助菜農推銷蔬菜、穩定菜價。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.08）
▲爭取國民黨新北市長提名的侯友宜與新北市議員參選人江怡臻，今日以握手叫賣的方式，協助菜農推銷蔬菜、穩定菜價。（圖／記者陳志仁攝，2018.03.08）

台北果菜運銷公司連續休市導致菜價的崩跌，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，今（8）日前往土城的五穀先帝廟，參加新北市議員參選人江怡臻舉辦「高麗菜義賣」的活動，並以握手叫賣的方式，協助菜農。

侯友宜以台語表示，他小時候是在菜市場長大，看到菜農因為菜價的崩跌，一年的損失就沒了，內心很難過；「現在不是推來推去的時候」，大家要站出來支持菜農，應該站出來支持菜農、幫菜農推銷蔬菜、穩定菜價，用行動支持菜農，這才是最重要的事情。

媒體追問菜價的崩盤，台北市政府是否在某些環節有疏漏？侯友宜建議，從產地直送是解決的問題方法，而在評估整個產銷的供需過程中，不能只是參考歷年的數據，同時要隨著天候、生產的狀況調整，才能因應菜價瞬間的崩跌。

面對綠營可能推出「重量級」的人物，角逐新北市長的看法？侯友宜強調，做他自己才是最重要，「會用我的雙手打拚，用雙腳盡量走」，爭取選民的認同，這才最重要的事情。

競選辦公室是否有百一尊關公？侯友宜指出，關公是他最重要正氣力量的支持，他要跟關公一樣的精神，用正氣的力量往前走，造福市民，給市民更多的幸福與力量！

至於近日的競選行程，被外界解讀為「母雞帶小雞」；侯友宜回應，如果能跟里長、議員緊密的結合，才能拉近彼此的理念，並從基層扎根一步一腳印的經營，這樣才能讓市政更好；此外，新北市議員參選人葉元之也緊跟侯友宜，爭取曝光。

關鍵字侯友宜江怡臻葉元之五穀先帝廟
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