菜價崩跌　侯友宜江怡臻握手義賣高麗菜助農民

台北果菜運銷公司連續休市導致菜價的崩跌，爭取國民黨新北市長提名的侯友宜，今（8）日前往土城的五穀先帝廟，參加新北市議員參選人江怡臻舉辦「高麗菜義賣」的活動，並以握手叫賣的方式，協助菜農。

侯友宜以台語表示，他小時候是在菜市場長大，看到菜農因為菜價的崩跌，一年的損失就沒了，內心很難過；「現在不是推來推去的時候」，大家要站出來支持菜農，應該站出來支持菜農、幫菜農推銷蔬菜、穩定菜價，用行動支持菜農，這才是最重要的事情。

媒體追問菜價的崩盤，台北市政府是否在某些環節有疏漏？侯友宜建議，從產地直送是解決的問題方法，而在評估整個產銷的供需過程中，不能只是參考歷年的數據，同時要隨著天候、生產的狀況調整，才能因應菜價瞬間的崩跌。