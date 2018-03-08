誇大不實廣告 　新北大刀開罰逾3,520萬元

新北市衛生局副局長許朝程表示，包括外縣市移入的案件，新北市去年裁罰食品、藥物及化粧品違規廣告共1,149件，以食品類660件占57%最多，其次是化粧品類435件占38%，以及藥物類54件占5%。

新北市衛生局今(8)天公布106年食品、藥物及化妝品違規廣告，罰款高達3,520萬5,000元。其中，廣告商麗基公司的違規廣告橫跨食品及化粧品2項，皆高居違規首位，合計被重罰353萬元。值得注意的是，違規廣告除了電視購物仍是主要刊載平台外，Facebook竄升至網路平台第2名；shopee蝦皮拍賣則是去年興起的網路違規平台。

違規食品廣告被罰得最多的公司是麗基公司，共裁罰206萬元，其次為帥群國際公司，被裁罰196萬元，第3名是惟真國際公司，被裁罰127 萬。至於全年被罰得最多的產品是「愛之味健字號紅神孅輕盈回饋組」，共裁罰91萬元，其次為「Dr.Choice全效膠原蛋白QQ推薦組」共裁罰44萬元居次，第3名是「好薑一號店台灣高山100％天然紅薑黃粉」，共裁罰35萬元。

違規化粧品違規廣告被裁罰得最多的還是麗基公司，共裁罰147萬元，人因生技公司被裁罰91萬元居次，第3名為晉恩公司被罰70萬元，且晉恩公司也 是105年度違規第2名。另外全年被罰得最多的產品是「STYLE以色列黑礦死海手工皂組」共裁罰40萬元，「黑誕彩日本育毛名醫推薦超級養髮精華」被裁罰37萬元居次，第3名為是「蔻緹瑞士專利瞬效雷射美白組」，共裁罰35萬元。

衛生局分析違規廣告刊登平台，依序為電視581件(51%)、網路531件(46%)及平面媒體24件(2%)。其中電視購物違規廣告，以東森購物287件(49%)及MOMO購物146件(25%)及森森購物127件(22%)位列前三名。

網路違規廣告除了公司自家官網占38%以外，逾6成來自Facebook或各類網路購物網，特別是Facebook ，106年較105年網路違規率上升了3倍，竄升速度令人咋舌，蝦皮拍賣違規率則占3%。

衛生局進一步分析違規食品廣告，以宣稱減肥瘦身類佔第1位，共295件(45%)，其次為皮膚美容類95件(14%)，以及提升免疫力/預防癌症類57件(9%)分居2、3位；違規化粧品則以宣稱除皺回春類佔第1位，共202件(46%)，其次為生髮育毛類84件(19%)及漂白除斑類69件(16%)居2、3位。

許朝程指出，所有違規廣告幾乎都是涉及誇大不實或醫療效能及廣告內容與核定表不符等。無論食品宣稱「瘦身減肥」、「促進肌膚再生」、「預防癌症」或化粧品宣稱「除皺回春」、「促進生髮」、「漂白除斑」等誇大不實或療效宣稱，要多留意才不會瘦了荷包又無法達到預期效果。