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桃園市攜手微軟 打造首座認證青創中心

中央社2018/03/08 11:56
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府去年與台灣微軟簽訂智慧城市MOU，並在安東青創基地引進微軟MR孵化器學習課程，今天共同宣布開設AI人才培育認證課程，成為全台第一個微軟授權認證的青年創業中心。

桃園市政府副秘書長陳靜航受訪表示，台灣微軟專業認證授權人才培訓中心今天揭牌啟用，市府今年以AI人工智慧為人才培育目標，並將微軟全球完整AI人工智慧人才培育課程與認證教育系統引入，攜手落實AI數位人才培育。

陳靜航表示，桃園市新明青創基地今年也爭取到經濟部新台幣2300萬元補助，將打造AI人工智慧及機器人青創基地，培育及孵化桃園AI創業青年，往後將結合青創基地、串連桃園市16所大專校院育成中心、鏈結企業需求及新創聚落，並與行政院、科技部及國際大廠攜手共創AI人才就業機會。

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯表示，微軟擴大在台投資，除今年初成立微軟AI研發中心，並展開校園徵才作業。桃園市政府是微軟大中華區第一個授權成立AI人才培育暨認證中心的政府單位，盼招募更多人才加入AI學習行列，加速人才成長，普及化AI。

桃園市政府青年事務局長顏蔚慈表示，這次微軟全球完整AI人工智慧人才培育課程與認證教育系統，將於3處小型創業基地內開設。課程共180小時，受訓完畢可參加認證考試，市府提供1000個專業認證序號供通過考試民眾免費取得，一條龍整合培育AI人才。（編輯：管中維）1070308

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