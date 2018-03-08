基金經理人：川普為亞股面臨的最大風險

本週由於首席經濟顧問科恩 (Gary Cohn) 離開白宮，以及美國將對貿易採取更強烈的手段，亞洲股市經歷動盪的一周。在川普上周公布擬實施鋼鋁關稅後，香港基準指數下跌 1.5％，中國上證綜合指數下跌 0.6％。而周三，在科恩宣布辭職後，兩指數分別下跌 1％和 0.6％。

美國對中國涉嫌侵犯智慧財產權啟動「301 調查」，若調查結果屬實，將可能導致美國針對中國進口產品徵收高額關稅。Helen Zhu 表示，301 條款的實施預計會對美國和中國的總體經濟產生「顯著的影響」。

資產管理公司貝萊德的中國股票主管 Helen Zhu 正密切關注美國的貿易政策，因為亞洲股市深受川普保護主義關稅提案的影響。

MSCI 亞太指數走勢

Aberdeen Standard Investments 的亞洲股票基金團隊成員 Christina Woon 表示：「市場很可能會保持不穩定，投資界需面對升息的預期、美國的貿易和稅收政策、對石油價格走向的恐慌情緒以及消化各種總體經濟數據。」

以下是亞洲基金經理人對亞洲股市未來的看法：

貝萊德，Helen Zhu

「儘管最近市場修正主要是由美股市場動盪所引起的，但中國股市的基本面沒有出現值得關注的惡化，估值仍然合理。」她看好金融股，如銀行與保險公司。

摩根大通資產管理，Joanna Kwok

「受亞洲結構性因素和全球總體穩健經濟背景支撐，公司盈利成長對亞洲股市至關重要。」她認為消費品產業、金融和科技股為具有吸引力的機會，此外，她相信遊戲和電子商務類股，將受益於未來幾年的長期趨勢。

德意志資產管理公司，Elke Schoeppl-Jost

她認為今年大多數亞洲市場的成長率都將達雙位數，但漲幅可能不會比去年大。Schoeppl-Jost 已將中國周期性股票、消費品公司和金融股加入她的投資組合，並且在印度公司公佈營收結果後，將購入一些印度股票。

法國巴黎銀行資產管理公司，Caroline Maurer

中國股市在去年優於大盤的表現後，可能會在 2018 年初休息調整一下，這應該是很好的買入機會。科技、消費升級和成熟的行業整合，將使中國股票市場「越來越受到結構性（而不是週期性）因素的影響，對投資者來說是好機會。」