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中央社

房市風向球北台2月連3藍 建商代銷心寒

中央社2018/03/08 11:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北8日電）房市研究單位住展雜誌發布2月風向球總分退到近1年來最低的28分，燈號連續亮藍燈。住展分析，2月農曆年為淡季，考量台商返鄉困難，投資意願少，建商和代銷廣告量減，心比寒流冷。

代表北台灣新建案市況的住展風向球，2月總分為28分，較1月少2.2分，總分為近一年來最低分，對應燈號已連續3個月亮出代表衰退的藍燈。風向球6項統計指標中，新成屋供給量微增，議價率、來客組數持平，而預售屋供給量、廣告量與成交組數等分數下挫。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，歷年12月到隔年1月、2月是新建案市場傳統淡季，風向球滑落屬正常；接下來3月到6月是傳統旺季，若是旺季不旺就要擔心。值得關注的是，近期房市人氣未退，民眾看屋意願不減，只是賣方價格略轉硬，未能將人氣化為買氣。

何世昌指出，農曆年節期間通常是房市淡季，此期間不打烊的建案，往往想掌握歸國台商、返鄉客，這類買盤多帶有投資置產性質。但今年兩岸航線爭議，部分建商、代銷評估今年台商返台不便、且投資置產意願有限，不如省下銀彈留到329檔期。因此，今年2月報紙廣告量降至約1.08萬批，較1月減少近3成，並創下2016年2月以來最低水位，顯示今年春節期間，建商與代銷的心「比寒流還冷」。

至於預售屋推案量較1月銳減，降至不足新台幣200億元，且新推案幾乎集中在大台北地區，其他縣市業者大多休兵，單一案量逾10億元的指標案為北市大安區「大安滕」、內湖區「翔譽愛力」、文山區「忠順大院II」、新北市新店區「波爾多」，及桃園龜山區「竹城宇治」等案。

成屋供給量同樣受春節影響，釋出戶數與1月水準差距不大，但以小型建案居多，且無單一案量達10億元以上的指標案。

何世昌分析，今年春節期間不打烊的建案，多訴求一般購屋客層，鮮少有建案強攻台商客，顯示業者也體認到客層的改變。事實證明，業者的評估與操作策略是正確的，因為從2月個別建案成交概況來看，台商買盤稀少，僅極少數建案表示有台商出手。若業者能掌握客層變化，在價格上持續放軟，未來幾個月風向球指標分數可能大幅揚升。(編輯：陳永昌)1070308

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