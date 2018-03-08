吳音寧是否下台負責 柯文哲：先把問題解決

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北果菜市場休市導致菜賤傷農，引爆農委會與北市府隔空駁火，對於北農總經理吳音寧需不需要下台負責，台北市長柯文哲今天說，先把問題解決。
柯文哲今天上午出席小彎公宅開工典禮，會前受訪時重申，台北果菜市場休市3天非首例，且佔全國總量的16%，「這次價格掉也不是只有台北掉，全台灣都掉。」強調他維持一貫立場，出現問題時要面對、解決，不要互推責任。
他說，農委會、北市府、北農昨晚共同面對問題，這樣就好，市場處也已著手寫檢討報告。有媒體問及，北農總經理吳音寧需不需要為此負責，請辭下台？柯文哲說，「動不動就請辭，哪有那麼多人能派？先把問題解決再說。」
至於前幾年休市3天，菜價平穩，今年卻量多價跌，柯文哲坦言不清楚發生主因，但坦承有出錯，「通常大的錯誤不會是一個人造成的，大家都有份，比較接近事實真相。」
台北市前副市長陳雄文指出，陳景峻為台北市副市長，兼任北農董事長是行政指揮，才釀大混亂；對此，柯文哲表示，「北農大部份時間運作還是總經理制，董事長常常也是酬庸的。」
台北果菜市場2月24日至26日連休3天，導致2月27日開市的到貨量比平均交易量多出千餘噸，菜價因此下挫，農委會、北市府為此隔空駁火。（編輯：李亨山）1070308