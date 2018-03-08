吳音寧是否下台負責 柯文哲：先把問題解決

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北果菜市場休市導致菜賤傷農，引爆農委會與北市府隔空駁火，對於北農總經理吳音寧需不需要下台負責，台北市長柯文哲今天說，先把問題解決。

柯文哲今天上午出席小彎公宅開工典禮，會前受訪時重申，台北果菜市場休市3天非首例，且佔全國總量的16%，「這次價格掉也不是只有台北掉，全台灣都掉。」強調他維持一貫立場，出現問題時要面對、解決，不要互推責任。

他說，農委會、北市府、北農昨晚共同面對問題，這樣就好，市場處也已著手寫檢討報告。有媒體問及，北農總經理吳音寧需不需要為此負責，請辭下台？柯文哲說，「動不動就請辭，哪有那麼多人能派？先把問題解決再說。」