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娛樂

拍戲拍出火花　《焦急》宋枝恩、成勛熱戀ING

記者陳雅蘭／綜合報導2018/03/08 12:12
▲宋枝恩（左）與成勛拍戲拍出感情，但男方否認。（圖／韓網 , 2018.3.8）
▲宋枝恩（左）與成勛拍戲拍出感情，但男方否認。（圖／韓網 , 2018.3.8）

韓星宋枝恩與成勛去年合作電視劇《焦急的羅曼史》結識，今（8）日就有媒體爆料，兩人拍戲時互相產生感情，現在正甜蜜的交往中，不過男方事發後表示，戀愛傳聞並非事實，跟她只是關係很好的兄妹、偶爾會聊天的關係。

《焦》劇中，男女主角首集就出現一夜情場面，重口味情節驚艷不少觀眾，而男主角成勛裡頭更因為霸道的個性，擄獲不少女粉絲芳心，在劇中後半段，宋枝恩與成勛也甜蜜的交往、發展，是深受網友喜愛的螢幕情侶，不過今天就有韓國媒體爆料，稱兩人在拍戲過程中培養出感情，電視劇播畢後就開始交往。


▲《焦急的羅曼史》深受觀眾喜愛。（圖／韓網 , 2018.3.8）

根據韓國媒體報導，宋枝恩與成勛在拍完《焦》劇後開始交往，時常約會增進感情，去年9月男方的粉絲見面會上，宋枝恩更作為嘉賓出席。報導還指出，宋枝恩平時很依靠成勛，都會找他尋求幫助與建議，而她上月親自宣布退出團體Secret，據傳有意與男方的經紀公司Stallion娛樂簽約。

在戀愛傳聞爆出後，成勛透過公司表示，他與她只是關係很好的兄妹，不過是因為作品成為親近的同僚而已，否認與女方交往，也駁回簽下女方的傳聞。而宋枝恩目前沒有經紀公司，前東家則表示，因為與她現在有著合約糾紛的法律問題，因此聯繫不上本人，所以無法確認消息是否屬實。

關鍵字宋枝恩成勛焦急的羅曼史
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