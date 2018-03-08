拍戲拍出火花　《焦急》宋枝恩、成勛熱戀ING

韓星宋枝恩與成勛去年合作電視劇《焦急的羅曼史》結識，今（8）日就有媒體爆料，兩人拍戲時互相產生感情，現在正甜蜜的交往中，不過男方事發後表示，戀愛傳聞並非事實，跟她只是關係很好的兄妹、偶爾會聊天的關係。

《焦》劇中，男女主角首集就出現一夜情場面，重口味情節驚艷不少觀眾，而男主角成勛裡頭更因為霸道的個性，擄獲不少女粉絲芳心，在劇中後半段，宋枝恩與成勛也甜蜜的交往、發展，是深受網友喜愛的螢幕情侶，不過今天就有韓國媒體爆料，稱兩人在拍戲過程中培養出感情，電視劇播畢後就開始交往。