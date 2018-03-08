「老柯魔咒」發威？　立院召委選舉綠9藍7

立法院今（8）日舉行各常設委員會的召委選舉，經過推舉、投票及抽籤後，在16席的召委中，民進黨拿下9席，國民黨則取得7席。其中，民進黨在教育文化委員會中2席召委全拿，其餘7個委員會則是國民黨與民進黨召委各半。
這次需要抽籤的委員會，包括交通、教育、衛環、及財政，其中財政委員會部分，因應年底大選，攸關地方財政分配的財劃法審議備受關注，國民黨及民進黨都重兵部署，但在民進黨立委王榮璋、陳賴素美及國民黨立委曾銘宗都相同票數下，經由抽籤，王榮璋及曾銘宗當選召委，民進黨、國民黨各拿下1席。
教育文化委員會部分，民進黨立委吳思瑤票數最高，順利取得1席召委後，民進黨立委鍾佳濱也抽中1席，民進黨2席全拿。
另外，衛環委員會與交通委員會部分，民進黨與國民黨經由抽籤都各拿下1席召委。
有趣的是，這次在抽籤的過程中，民進黨團總召柯建銘不停巡迴各委員會坐鎮，但不知是不是有「老柯魔咒」，柯建銘一開始出現的交通跟衛環委員會，民進黨規畫的兩席都只抽中一席，嚇的教委會的吳思瑤在抽籤前，趕緊把老柯擋在門外，不准他進去，說的也真奇怪，教委會最後由民進黨抽中兩席，老柯之後現身引來全場哄堂大笑。
至於不需要抽籤的部分，經濟委員會及外交國防委員會經過推舉，國民黨與民進黨都各有1席召委；內政與司法委員會經過投票後，民進黨與國民黨也都各有1席召委。
各委員會召委選出後，最快12日就會陸續排定議程，安排各部會的業務報告。
立法院第五會期各委員會召委名單如下：
外交：王定宇（民）、呂玉玲（國）
司法：段宜康（民）、吳志揚（國）
教育：吳思瑤（民）、鍾佳濱（民）
經濟：高志鵬（民）、廖國棟（國）
交通：蕭美琴（民）、陳雪生（國）
衛環：邱泰源（民）、陳宜民（國）
內政：洪宗熠（民）、楊鎮浯（國）
財政：王榮璋（民）、曾銘宗（國）