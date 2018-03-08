「老柯魔咒」發威？　立院召委選舉綠9藍7

立法院今（8）日舉行各常設委員會的召委選舉，經過推舉、投票及抽籤後，在16席的召委中，民進黨拿下9席，國民黨則取得7席。其中，民進黨在教育文化委員會中2席召委全拿，其餘7個委員會則是國民黨與民進黨召委各半。

這次需要抽籤的委員會，包括交通、教育、衛環、及財政，其中財政委員會部分，因應年底大選，攸關地方財政分配的財劃法審議備受關注，國民黨及民進黨都重兵部署，但在民進黨立委王榮璋、陳賴素美及國民黨立委曾銘宗都相同票數下，經由抽籤，王榮璋及曾銘宗當選召委，民進黨、國民黨各拿下1席。