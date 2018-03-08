王毅暗批美國：動輒全副武裝到南海炫耀

（中央社記者邱國強北京8日電）中國外交部長王毅今天暗批美國說，南海面臨的最主要挑戰是一些外部勢力「動輒把全副武裝的艦船、飛機派到南海炫耀武力」，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。

王毅並針對美中貿易摩擦說，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。若發生貿易戰，中方必將做出正當和必要的反應。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請王毅說明中國外交政策。王毅在回答外媒提問時，作上述表示。

王毅暗批美國說，南海面臨的最主要挑戰就是「一些外部勢力」反而對南海風平浪靜心有不甘，「總想挑動是非，唯恐天下不亂，動輒把全副武裝的艦船飛機派到南海炫耀武力，成?影響南海和平穩定的最大干擾因素」。