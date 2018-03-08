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中央社

王毅暗批美國：動輒全副武裝到南海炫耀

中央社2018/03/08 12:05
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者邱國強北京8日電）中國外交部長王毅今天暗批美國說，南海面臨的最主要挑戰是一些外部勢力「動輒把全副武裝的艦船、飛機派到南海炫耀武力」，成為影響南海和平穩定的最大干擾因素。

王毅並針對美中貿易摩擦說，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。若發生貿易戰，中方必將做出正當和必要的反應。

中國第13屆全國人民代表大會第一次會議今天舉行部委記者會，邀請王毅說明中國外交政策。王毅在回答外媒提問時，作上述表示。

王毅暗批美國說，南海面臨的最主要挑戰就是「一些外部勢力」反而對南海風平浪靜心有不甘，「總想挑動是非，唯恐天下不亂，動輒把全副武裝的艦船飛機派到南海炫耀武力，成?影響南海和平穩定的最大干擾因素」。

針對美中貿易摩擦及貿易戰隱憂，王毅表示，歷史的經驗教訓證明，打貿易戰從來都不是解決問題的正確途徑。尤其在全球化的今天，選擇貿易戰更是抓錯了藥方，結果只會損人害己，中方必將做出正當和必要的反應。

他說，身為兩個利益高度融合的大國，身為世界第一和第二大經濟體，中美既要對兩國人民負責，也要對世界各國負責。中國還是希望雙方心平氣和地坐下來，透過平等和建設性對話，共同找出互利雙贏的解決辦法。（編輯：周慧盈）1070308

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