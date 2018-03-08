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歐盟談判指引草案 嚴限英國銀行金融業進入單一市場

鉅亨網2018/03/08 12:11
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歐洲理事會主席圖斯克 (Donald Tusk) 周三 (7 日) 就歐盟與英國未來的關係公布談判指引草案，計畫在英國脫歐後，較嚴格地限制英國的銀行和金融機構進入歐洲單一市場。草案還警告，英國一旦脫歐，將無法享有與歐盟的全面自由貿易，雙方未來的貿易「不可能沒有摩擦」

歐盟的談判指引草案指出，英國脫歐後，英國的金融業只會獲得像其他非歐盟國家的待遇，倫敦龐大的金融業，包括銀行、基金和保險公司，它們的多種產品只能有限度地向歐洲公司銷售，不能保持現時的類似水平。英國與歐盟將不再分享共同規則、監管、運作和司法架構。

《星島日報》報導，金融業是英國對歐盟貿易中唯一有貿易盈餘的行業，英國非常希望金融業維持進入歐洲單一市場，將它包括在未來與歐盟的自由貿易協議內。

歐盟的草案指出，歐盟將來與英國的任何自由貿易協議，可能會包括服務業，但將會受到嚴格限制。

歐盟其餘 27 個成員國領袖 3 月 22 日將在布魯塞爾舉行的高峰會中，表決通過這些準則草案，讓歐盟的英國脫歐首席談判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 最快在 4 月舉行的貿易談判中得以遵循。

英國首相梅伊 (Theresa May) 上周五 (2 日) 在倫敦金融城發表演說，呼籲與歐盟達成範圍廣泛的自由貿易協定，但也坦言該是時候面對「鐵的事實」，正視英國脫歐後的經濟影響。

她表示，希望「盡可能達成最深、最廣的協議，涵蓋的行業與合作的全面程度，勝過當前世界上任何的自由貿易協定」。

她還提出英國在後續「脫歐」談判中的 5 個指導原則，即協議必須代表脫歐公投結果、必須持久、必須保護人們的工作機會和安全、必須與英國成為現代開放國家的願景一致、必須強化英國作為聯合王國的團結統一。 

當地時間週二 (6 日)，英鎊兌美元收報 1.3898 美元，週三 (7 日) 來到 1.3902，或貶 0.03%。英國 FTSE 指數今晨收 7157.84 點或 + 0.16%。

英鎊兌美元走勢
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