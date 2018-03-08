玉山降雪3公分 合歡山也有機會

雪線也降到海拔3402公尺的排雲山莊，玉山國家公園管理處副處長林文和說，排雲山莊清晨溫度驟降，上午8時35分開始降雪，積雪約1公分，排雲山莊到玉山主峰頂步道因積雪溼滑，尤其風口碎石坡路段更具危險性，呼籲完成入園申請的登山者備妥雪地裝備。

強烈大陸冷氣團配合水氣，位於海拔高度3844.8公尺玉山北峰的交通部中央氣象局玉山氣象站，今天上午7時5分到10時觀測到降雪3公分，目前氣溫回升到攝氏0度以上，且水氣通過空檔。氣象局預報員說，下午另一波水氣通過，玉山可能再降雪。

（中央社記者蕭博陽南投縣8日電）強烈大陸冷氣團報到，玉山今天觀測到降雪3公分，上午10時降雪停止。氣象局預報員說，若水氣與溫度配合，玉山、合歡山等中部3000公尺以上高山明天上午前仍有降雪機會。

林文和說，昨天有32人住宿排雲山莊，除提醒無雪地技術及裝備的登山者勿冒險攀登，排雲登山服務中心也加強查核，排雲山莊現場採柔性勸導，請登山者配合，管理處後續視天候調整管制措施，以維護登山安全。

合歡山方面，根據氣象局觀測資料，合歡山頂今天凌晨0時到上午11時氣溫維持攝氏0度以上、累積雨量12毫米，未有固態降水（降雪或降冰霰）現象，不過氣象局預報員說，若氣溫與水氣配合，中部3000公尺以上高山今天到明天上午之前有降雪機會，明天中午後轉為乾冷。（編輯：唐聲揚）1070308