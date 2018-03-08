傳台南市長初選結果出爐 民進黨：純屬臆測

她說，隨後支持者就不斷向她陳情，電話接不完，她才發現有電視台在跑馬燈中密集放送民進黨籍立委黃偉哲勝出，但到目前所有資料還在中央黨部，勝出的消息從何而來？媒體與民進黨中央黨部也要說清楚。

參與初選的民進黨籍立法委員陳亭妃上午在立法院受訪表示，彌封資料是昨晚參選人代表在彌封處簽名，今天中午才會一起開封、公布，再經電腦跑程式後，才知最後最後結果，非常遺憾上午某媒體人就在臉書發出「內幕消息」。

（中央社記者陳俊華、王承中、范正祥台北8日電）民主進步黨發言人鄭運鵬今天表示，台南市長初選民意調查昨晚順利完成，民調結果在參選人代表見證下彌封，少數媒體與名嘴在社群網站臉書發表的結果純屬臆測。

陳亭妃表示，她已致電民進黨秘書長洪耀福，請洪耀福一定要澄清，否則會讓外界疑慮初選結果，「還是中央黨部也不要開封了，就以這家媒體為準？」

黃偉哲上午在立法院受訪時說，對初選結果是「既期待又怕受傷害，坦白講一定會忐忑不安」，昨晚也睡不好，一直在想初選後要放下，畢竟是黨內同志，不是政黨間競爭，祝福所有參選同志。

媒體詢問，選後有信心弭平黨內紛爭嗎？他說，盡力而為，台南市民主素養最高，還是有信心，也會先釋善意，該拜訪就拜訪、該表示禮貌的都會去，不管是同志或友人，無論最後結果如何，不管有沒有被提名，都要維持應有高度與禮貌。

參與初選的民進黨籍立委王定宇受訪表示，在什麼位置，做好工作是本分，不管是未來擔任台南市長，或擔任立法院外交及國防委員會召集委員，就是把基本責任做好。

他說，參加初選，就是在初選中努力實踐他的想法，接下來就是相信市民選擇，一起為更美好的未來努力。他跟黃偉哲很好，相識超過20年，私交不變，未來不管誰選，都會互相幫助。

民進黨台南市長提名初選有6人角逐，分別是民進黨籍立委葉宜津、黃偉哲、王定宇、陳亭妃、前台南市副市長顏純左與前民進黨副秘書長李俊毅。（編輯：李明宗）1070308