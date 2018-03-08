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中央社

木星大氣層絕美如畫 比科學家所想厚實

中央社2018/03/08 12:09
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社巴黎7日綜合外電報導）根據美國國家航空暨太空總署（NASA）無人太空船朱諾號（Juno）觀測，木星劇烈擾動、充滿氣體的大氣層厚達3000公里，占這顆行星總質量的1/100，比科學家先前所想的更加厚實。

這些測量數據為木星表面下的奧秘，揭開第一層神秘面紗。從遠處觀望，木星看起來就像一顆有條紋的多彩玻璃彈珠。

自2016年開始繞行木星軌道的朱諾號，為研究木星內部動力和結構的科學家，帶來前所未有的新見解。迄今，科學家對木星紅、褐、黃、白色厚實雲層下的奧秘所知甚少。

以色列魏茲曼科學研究院（Weizmann Instituteof Science）研究人員卡斯皮（Yohai Kaspi）說：「伽利略（Galileo）400多年前觀察到木星表面的條紋。直到現在，我們對它們仍只有非常粗淺的認識。」相關研究發表於科學雜誌「自然」（Nature）。

木星大氣層厚約3000公里，朱諾號測量的數據顯示，木星表面迷幻的漩渦雲帶和噴射氣流在強風吹襲下，以不同速度朝反方向移動。

然而，研究人員發現，在大氣層底下，由氫和氦組成的液態核心轉動方向卻一致，表現幾乎像是一個堅實的主體。

卡斯皮告訴法新社：「研究結果令人驚訝，因為這意味木星大氣層比我們先前預期的更加厚實。」

相較之下，地球大氣層占地球總質量不到百萬分之一。

另一名研究執筆人、法國蔚藍海岸大學（Universite Cote d'Azur）的季約特（TristanGuillot）說：「這揭開了行星科學近50年的謎團。」

木星是太陽系從太陽向外的的第5顆行星，也是其中最大的行星，赤道直徑約14萬3000公里，地球則約1萬2750公里。假如這顆巨大行星是個中空的球體，足以容納1300個地球。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1070308

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