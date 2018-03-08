台北國際體育用品展 軟硬體整合拚外銷

第45屆台北國際體育用品展3月8日至10日於世貿一館、三館登場，今天舉辦開幕典禮，中華民國對外貿易發展協會祕書長葉明水致詞表示，今年共有325家廠商參展，使用近1700個攤位，其中包括來自10國的61家國外參展商，預估將有1500名國際買主來台參觀，包括美國、巴西、法國的知名大型通路商，外貿協會並在展中辦理近百場一對一採購洽談會，協助業者爭取海外市場商機。

（中央社記者廖禹揚台北8日電）2018年台北國際體育用品展今天登場，今年新增兩大展區，從硬體產品延伸至健身軟體及服務，並加入智慧化應用，可望結合台灣廠商成熟的軟硬實力，爭取海外市場商機。

台灣體育用品工業同業公會理事長楊惟超指出，台灣體育用品過去在國際展上代表著優良品質及創意巧思，未來若要在國際市場站穩腳步，應整合產、官、學、研資源，以「販售產業的價值，而非販賣價格」的思維拓銷。

值得注意的是，今年展覽新增智慧運動主題館及運動健身服務產業專區等兩大主題展區，智慧運動主題館首次與資通訊及紡織大廠跨界合作，展出多項智慧化運動用品，如導入感測儀，以即時記錄人體數據及狀態的智慧衣，以及利用定位系統模擬高爾夫球場的室內高爾夫模擬系統。

運動健身服務產業專區則與今年剛成立的台灣運動健身產業協會合作，展出業者包括健身課程、健身顧問服務、社群運動等，台灣運動健身產業協會理事長賴志欽表示，台灣的硬體實力全世界都有目共睹，未來希望讓世界也能看到台灣的軟實力，搭配硬體發展運動服務方案爭取整案輸出。

隨著民眾對預防保健及運動的意識提高，運動健身產業商機看好，本屆展中也將舉辦多場健身產業相關研討會，邀請國內外指標性連鎖健身俱樂部業者對談，知名健身訓練課程公司Radical Fitness也將首次在台灣辦理兩年一度的世界年會，估將有近20國逾200名專業運動健身教練來台，展會結合可望使效益加乘。（編輯：郭萍英）1070308