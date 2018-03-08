富貴鳥公司債復牌4日 暴跌超過9成 上交所下令停牌

該公司公告顯示，截至 2017 年 12 月 31 日，富貴鳥可動用的活期存款及滾動資金不足 1 億元。據披露，其負債總額約 30 億元。香港《文匯報》記者數次撥打董事長林和平電話，均處於無法接通狀態，其他負責人電話亦無人接聽。

停牌一年半的富貴鳥 (1819-HK) 正遭遇嚴重危機。上交所昨 (7) 日公告，暫停 14 富貴鳥 (122356-CN) 交易。14 富貴鳥是富貴鳥公司 2014 年公司債，今年 3 月 1 日復牌後 4 個交易日暴跌超過 9 成。發行金額 8 億元 (人民幣，下同) 的 14 富貴鳥，將於 4 月 23 日進入回購期。

據《文匯報》報導，富貴鳥 1991 年創立於福建省石獅市，曾躋身大陸第 3 大品牌商務休閒鞋製造商、第 6 大品牌鞋產品製造商。2013 年底在香港上市。然而登陸港交所後，富貴鳥卻業績下滑、負債率逐年上升。

受行業不景氣及內部管理分歧影響，富貴鳥的業績早已亮起紅燈。2017 年 12 月 1 日，富貴鳥在港交所停牌 15 個月後公佈了最新財報。報告顯示，去年上半年營收 4.12 億元，年減 48.09%；歸屬上市公司股東淨虧損 1088.73 萬元。

雖此前有分析人士指，富貴鳥或因荒廢了主業而期望通過投資 P2P 金融彌補，最終錯失了最關鍵的 2 年。但有石獅當地權威人士透露，在 2 年前甚至更早，富貴鳥即陷入了總額或高達 60 億元的民間借貸。「雖然政府一直在盡力挽救，但是已經無力回天了，都是帶病上市惹的禍。」該消息人士稱。

據透露，帶病上市的富貴鳥，存在巨大資金缺口，且進軍 P2P 後，前期違規擔保出現越來越多的擔保代償，最終被動依賴外部融資。

國泰君安認為富貴鳥存在非法轉移資金問題，另據分析，這些資金或用於償還部分民間借貸。但權威人士認為利息都是複利，談何容易。

事實上，不僅是投資者，就連富貴鳥重要股東的法定繼承人都因對公司巨額債務和經營狀況的疑慮而拒絕繼承遺產。2017 年中旬，公司的執行董事長林國強去世，因為 2.9 億元個人債務，其子女尋求主動放棄財產繼承。