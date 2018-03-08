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中央社

貿易戰憂慮減緩 亞股走高

中央社2018/03/08 12:15
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社東京8日綜合外電報導）美國總統川普推動課徵保護性關稅，恐引發貿易戰的憂慮減緩，因有跡象顯示主要貿易夥伴可望豁免，亞洲股市今天鬆口氣。

MSCI亞太（不含日本）指數上漲0.2%。南韓股市受惠於有跡象顯示南北韓緊張關係得到紓緩，Kospi指數上漲0.57%。日經225指數上揚0.75%；香港恆生指數1.39%；上證綜合指數小漲0.18%。

美股標普500指數小跌0.05%，收2726.8點。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在記者會上表示，美國即將對進口鋼鋁課重稅，可能排除加拿大、墨西哥和其他國家後，跌幅應聲收斂。

路透社報導，三井住友資產管理公司（SumitomoMitsui Asset Management）資深策略師市川亞浩（Masahiro Ichikawa）說：「白宮發表上述言論後，今天對於美國課徵關稅的疑慮應該會緩解。」

「不過這個議題將繼續籠罩市場。投資人需要看到未來幾天川普實際將採取什麼行動，以及其他國家會採取什麼報復措施。」

消息人士說，預期川普將在今天格林威治時間20時30分（台北時間9日凌晨4時30分）的儀式上簽署總統文告，宣布開徵鋼鋁關稅。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1070308

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