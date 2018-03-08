貿易戰憂慮減緩 亞股走高

（中央社東京8日綜合外電報導）美國總統川普推動課徵保護性關稅，恐引發貿易戰的憂慮減緩，因有跡象顯示主要貿易夥伴可望豁免，亞洲股市今天鬆口氣。

MSCI亞太（不含日本）指數上漲0.2%。南韓股市受惠於有跡象顯示南北韓緊張關係得到紓緩，Kospi指數上漲0.57%。日經225指數上揚0.75%；香港恆生指數1.39%；上證綜合指數小漲0.18%。

美股標普500指數小跌0.05%，收2726.8點。白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）在記者會上表示，美國即將對進口鋼鋁課重稅，可能排除加拿大、墨西哥和其他國家後，跌幅應聲收斂。