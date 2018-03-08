蘋果200大供應商 鴻海31據點入列

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果公布前200大供應鏈廠商最新名單，鴻海集團以及旗下鴻騰六零八八精密科技共有31個據點入列。

蘋果名單公布大約98%比例的供應鏈廠商，這些廠商提供包括材料、零組件和最終組裝服務。名單也公開供應鏈廠商提供材料、零組件和組裝的製造地點。

從名單中來看，鴻海集團持續名列其中，此次集團旗下共有27個據點列入蘋果前200大供應鏈。

根據蘋果公布的名單顯示，在中國大陸，鴻海集團富士康製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地。