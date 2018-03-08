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中央社

蘋果200大供應商 鴻海31據點入列

中央社2018/03/08 12:21
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果公布前200大供應鏈廠商最新名單，鴻海集團以及旗下鴻騰六零八八精密科技共有31個據點入列。

蘋果名單公布大約98%比例的供應鏈廠商，這些廠商提供包括材料、零組件和最終組裝服務。名單也公開供應鏈廠商提供材料、零組件和組裝的製造地點。

從名單中來看，鴻海集團持續名列其中，此次集團旗下共有27個據點列入蘋果前200大供應鏈。

根據蘋果公布的名單顯示，在中國大陸，鴻海集團富士康製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東深圳龍華廠區、深圳觀瀾科技園區、廣東佛山、廣東中山、江蘇昆山、河南鄭州、河南濟源、河南開封、山西太原、山西晉城、浙江嘉善、河北廊坊以及四川成都等地。

此外，富士康在上海松江出口加工區和河南鶴壁市的據點，也列入蘋果前200大供應商。

蘋果公布的供應鏈名單指出，在中國大陸之外，鴻海集團製造組裝蘋果產品的地點，也涵蓋巴西聖保羅（Sao Paulo）和美國德州Fort Worth、以及台灣台南。

蘋果此次也公布鴻海集團旗下鴻騰六零八八精密科技（FIT Hon Teng）製造組裝蘋果產品的地點，包括越南的北江省（Bac Giang）、中國大陸廣東深圳觀瀾科技園區、江蘇淮安、江蘇昆山等。

市場人士表示，從蘋果公布鴻海組裝製造蘋果產品的工廠地點來看，鴻海集團旗下關係企業包括鴻富錦精密、富士康精密電子、富士康精密組件、富士康電子工業發展等，都可能是蘋果供應鏈重要據點。（編輯：鄭雪文）1070308

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