加密貨幣ETF版本推出！投資人不以為然

開戶人數比嘉信理財 Charles Schwab 還多的比特幣交易所 Coinbase，宣佈將推出「加密貨幣版」的指數追蹤基金。

Coinbase 總經理 Asiff Hirji 週二 (6 日) 在接受《CNBC》訪問時表示，此基金是一個容易接觸所有加密貨幣的投資媒介。名為「Coinbase Index Fund (CIF)」的指數基金將給美國投資人於加密貨幣交易所 GDAX 上碰觸加密貨幣投資，並根據各貨幣市值做加權分配。

如同道瓊斯工業平均指數般，採用 30 檔股票來反映整體美國金融市場，CIF 也將反映整體加密貨幣市場。Coinbase 目前為購買加密貨幣的首選平台，其 GDAX 交易所接受比特幣 bitcoin、比特幣現金 bitcoin cash、萊特幣 litecoin、及以太幣 ethereum。