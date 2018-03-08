今日廣場》曾鼎文／回歸理性的新北市-藍軍

2018國民黨打著用地方包圍中央的口號，打算用人民手中的選票教訓民進黨，縱觀國民黨所有選情當中最精彩激烈的莫過於僅守的新北市，但也是最令藍軍忐忑不安的新北市。
網軍們說的藍皮綠骨、藍橘子終於也都完成了登記參選的動作，但藍軍們真的準備好了嗎？輸不得的新北市藍軍們是要選擇繼續為擁護者謾罵？還是回歸理性？選出一個真正連民進黨都害怕的候選人？
挾持著高民調的侯友宜對上最會打敗民進黨的周錫瑋，這兩者的抉擇藍軍該怎麼選？
*侯友宜
充其量只是個執行決策的執行者，有何能力或是政績？但卻又有超高民調還可以打敗民進黨超級戰將，不免讓人心起疑竇...甚至葉毓蘭還在政論節目大放厥詞的說「民進黨找了侯選好多地方，但侯全部都拒絕」，這樣的好交情讓不少藍軍質疑侯友宜藍皮綠骨。
*周錫瑋
一個離開政壇將近八年的老縣長，打著最會打敗民進黨的戰將復出，與侯友宜相較之下是一個真正執政過且有最少15大項政績的領導者，但也因為沉寂過久，民調從落後30多個百分點一路苦追到現在不到10個百分點，這種爆發力是令人項背的！
輸不得的藍軍是否該深呼吸？回歸理性的冷靜思考，猴子跟老虎誰才能真正戰贏新北市？誰才能真正走到投票那天？只可惜當我們想深入瞭解兩人，搜尋兩人的新聞就是謙卑謙卑再謙卑的猴子對上邀戰邀戰再邀戰的老虎。但謙卑不能是打贏選舉的步數，好戰也不能是戰贏新北的方法。新北市是國際大都市，領導者除了政見、能力、執行力更要有國際觀，市民不是在選里長而是在選船長，選一個除了開得起新北市這艘大船之外還能航向國際的船長。
如何能讓所有新北市民真正看見候選人政見、能力、執行力以及國際觀的方法---公開辯論。藍軍要選擇最能打的候選人，一定要拋開成見客觀評估，藉由公開辯論選賢與能，輸不得的新北市絕對不能便宜行事。
●作者：曾鼎文／中國國民黨二十全黨代表
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