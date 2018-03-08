今日廣場》曾鼎文／回歸理性的新北市-藍軍

2018國民黨打著用地方包圍中央的口號，打算用人民手中的選票教訓民進黨，縱觀國民黨所有選情當中最精彩激烈的莫過於僅守的新北市，但也是最令藍軍忐忑不安的新北市。

網軍們說的藍皮綠骨、藍橘子終於也都完成了登記參選的動作，但藍軍們真的準備好了嗎？輸不得的新北市藍軍們是要選擇繼續為擁護者謾罵？還是回歸理性？選出一個真正連民進黨都害怕的候選人？

挾持著高民調的侯友宜對上最會打敗民進黨的周錫瑋，這兩者的抉擇藍軍該怎麼選？

*侯友宜

充其量只是個執行決策的執行者，有何能力或是政績？但卻又有超高民調還可以打敗民進黨超級戰將，不免讓人心起疑竇...甚至葉毓蘭還在政論節目大放厥詞的說「民進黨找了侯選好多地方，但侯全部都拒絕」，這樣的好交情讓不少藍軍質疑侯友宜藍皮綠骨。