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中央社

彭(雙)浪：明年起面板產能供過於求成常態

中央社2018/03/08 12:25
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘智義新竹8日電）友達光電董事長彭(雙)浪今天在新春記者會表示，雖然中國大陸今年有很多新面板產線量產，但因廠商多屬新手，明年起面板供過於求才會成為常態。

彭(雙)浪說，中國大陸推出新產能的面板廠都是各世代產線的新手，8.6代、8.5代、10.5代線，從製造到設備都是新手，學習曲線較長，若學習曲線不符預期，今年供給甚至還可能不足，但中國大陸面板廠增加產能已不可避免，台廠只能正面應對。

他強調，與面板同業競爭並非在同一生產規模上比較，友達還是要走自己的路，採取最適生產規模來追求價值，利用智慧投資提升優質產能，展現自己的優勢。

他以昆山低溫多晶矽（LTPS）前年第4季量產，但只花一年時間，在去年第4季即產能滿載，今年台中后里8.5代廠還要適度擴充產能。友達未大規模擴充產能，但近年整體生產力仍提升20%，維持5年獲利，去年更是近10年獲利最高點。

因此，友達重視技術實力、財務實力、管理實力，甚至服務客戶的能力。產線規模大小並不是重點，要選擇最適規模。例如中國大陸面板廠挾政府力量，不斷擴充新產能，但回收率其實很低；與韓國三星的有機發光二極體（OLED）面板產線，因機器設備在財務報表的折舊攤提完畢，現在才能有效獲利。

他強調，友達選擇智慧投資，做到技術提升、產品提升、管理能力提升，透過適當投資放大實力，錢要花在刀口上。（編輯：郭萍英）1070308

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