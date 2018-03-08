彭(雙)浪：明年起面板產能供過於求成常態

（中央社記者潘智義新竹8日電）友達光電董事長彭(雙)浪今天在新春記者會表示，雖然中國大陸今年有很多新面板產線量產，但因廠商多屬新手，明年起面板供過於求才會成為常態。

彭(雙)浪說，中國大陸推出新產能的面板廠都是各世代產線的新手，8.6代、8.5代、10.5代線，從製造到設備都是新手，學習曲線較長，若學習曲線不符預期，今年供給甚至還可能不足，但中國大陸面板廠增加產能已不可避免，台廠只能正面應對。

他強調，與面板同業競爭並非在同一生產規模上比較，友達還是要走自己的路，採取最適生產規模來追求價值，利用智慧投資提升優質產能，展現自己的優勢。