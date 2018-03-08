北韓提與美談非核化 日相憂耍拖延戰術

（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相安倍晉三今天警告，北韓提議與美國展開非核化會談，可能只是拖延時間的技倆，強調平壤當局必須採取「具體」措施。

安倍晉三說，為了談而談「沒有意義」。這是自北韓與南韓似乎取得外交突破以來，安倍首度對此公開發言。

法新社報導，安倍告訴國會議員：「我一再強調，我們必須創造向北韓施加最大壓力的局勢，這樣北韓才會想跟我們談。」

他說：「然而…實情是，北韓過去曾（在談判期間）爭取時間，發展核能力與飛彈。」

持鷹派立場的安倍說：「為了談而談沒有意義，我們不應北韓對會談持開放態度就放鬆制裁。」