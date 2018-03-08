北韓提與美談非核化 日相憂耍拖延戰術

（中央社東京8日綜合外電報導）日本首相安倍晉三今天警告，北韓提議與美國展開非核化會談，可能只是拖延時間的技倆，強調平壤當局必須採取「具體」措施。
安倍晉三說，為了談而談「沒有意義」。這是自北韓與南韓似乎取得外交突破以來，安倍首度對此公開發言。
法新社報導，安倍告訴國會議員：「我一再強調，我們必須創造向北韓施加最大壓力的局勢，這樣北韓才會想跟我們談。」
他說：「然而…實情是，北韓過去曾（在談判期間）爭取時間，發展核能力與飛彈。」
持鷹派立場的安倍說：「為了談而談沒有意義，我們不應北韓對會談持開放態度就放鬆制裁。」
搭著平昌冬季奧運順風車，朝鮮半島局勢迅速融冰，目前最新發展是，北韓表示將考慮放棄發展核武，以換取安全保證。
然而，分析師警告，美國與北韓達成核武協議的道路將充滿荊棘與不確定性。
日本是美國在亞洲的親密盟友，位於北韓飛彈的直接發射路徑上，2017年發生飛彈兩度飛越領土，因此勃然大怒，使得情勢升高到劍拔弩張局面。
儘管緊張局勢最近緩和下來，安倍聲明日本立場沒有改變，「北韓必須展現邁向非核化的具體行為，承諾放棄核子計畫，透過徹底、可檢驗且不可逆的方式。」
安倍說，他期待南韓特使下週訪問日本時，向他簡報與北韓會談的內容。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070308