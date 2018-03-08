遭批神隱 吳音寧：處理開市優先

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北果菜市場休市讓蔬菜量增價跌，今天開市量價平穩，外界認為北農總經理吳音寧神隱。吳音寧說，先處理8日開市狀況優先。
台北農產運銷公司針對8日整體拍賣情況召開記者會，農委會農糧署副署長蘇茂祥和台北市市場處處長許玄謀及台北農產運銷公司總經理吳音寧等人出席。
台北果菜市場農曆年後休市讓蔬菜量增價跌，針對休市風波，北農總經理吳音寧都未對外回應，台北市政府昨天開記者會要說明開市因應狀況，吳音寧也未出席。
吳音寧說，2月下旬休市3天造成蔬菜量增價跌，自己認為應該優先處理3月8日開市狀況，北市府開記者會時，自己都在批發市場視察，有接到許玄謀告知，但因7日上午貨車已陸續進入批發市場，當下直覺要先處理現場狀況以及跟相關單位回報，事後也有打給董事長陳景峻告知原委，但陳景峻沒接到電話。
她說，7日下午在第一果菜批發市場視察時，接到農委會通知，副主委陳吉仲要到現場視察，因農委會也是北農董事會成員，「長官要視察，當然要陪同」，董事長陳景峻晚間到果菜市場時，也有跟他報告。
外界認為休市風波後，吳音寧神隱不願面對，吳音寧說，「沒有不出來面對」，自己是和公司同仁開會討論如何因應8日開市，過程中也跟北市和農糧署報告和產地聯繫及後續因應措施。
媒體追問休市風波責任歸屬，吳音寧表示，就個人部分，總經理是由董事會聘任，會跟董事會報告並提檢討報告，她並未回應是否要下台負責。
吳音寧說，自己只是想把事情做好最重要，很感謝北市和農糧署協助，北農身為全國最大批發市場必須要考量維持產銷平衡。
吳音寧提到，休市3天不是造成蔬果價格波動主因，因過年前遇到寒流，當時蔬果到貨量少400多公噸，過年後天氣回暖，到貨量增加，2月27日當天到貨量也是北農平日到貨量史上最高，較平日增加許多，但中午時，蔬果已全部賣完，價格維持在新台幣21.5元。
吳音寧說，因當時蔬果持續進場，但買氣疲軟，且從數據來看，北農這10年在過年期間的蔬果到貨量，今年是最高，平均價格也是10年來第三高，若進貨量高價格就會跌，但北農團隊完成辛苦任務，努力讓價格平穩。
她表示，很不好意思，沒有想過要先對外說明，只是想要處理好後續開市，且外界會把焦點放在8日開市，先處理開市優先。
吳音寧說，就個人來說沒有委屈，過程中，北農團隊和外界有很多人幫忙，自己想努力把事情做好，後續也會跟董事會說明，並提出檢討報告。（編輯：李亨山）1070308