遭批神隱 吳音寧：處理開市優先

吳音寧說，2月下旬休市3天造成蔬菜量增價跌，自己認為應該優先處理3月8日開市狀況，北市府開記者會時，自己都在批發市場視察，有接到許玄謀告知，但因7日上午貨車已陸續進入批發市場，當下直覺要先處理現場狀況以及跟相關單位回報，事後也有打給董事長陳景峻告知原委，但陳景峻沒接到電話。

她說，7日下午在第一果菜批發市場視察時，接到農委會通知，副主委陳吉仲要到現場視察，因農委會也是北農董事會成員，「長官要視察，當然要陪同」，董事長陳景峻晚間到果菜市場時，也有跟他報告。

外界認為休市風波後，吳音寧神隱不願面對，吳音寧說，「沒有不出來面對」，自己是和公司同仁開會討論如何因應8日開市，過程中也跟北市和農糧署報告和產地聯繫及後續因應措施。

媒體追問休市風波責任歸屬，吳音寧表示，就個人部分，總經理是由董事會聘任，會跟董事會報告並提檢討報告，她並未回應是否要下台負責。

吳音寧說，自己只是想把事情做好最重要，很感謝北市和農糧署協助，北農身為全國最大批發市場必須要考量維持產銷平衡。

吳音寧提到，休市3天不是造成蔬果價格波動主因，因過年前遇到寒流，當時蔬果到貨量少400多公噸，過年後天氣回暖，到貨量增加，2月27日當天到貨量也是北農平日到貨量史上最高，較平日增加許多，但中午時，蔬果已全部賣完，價格維持在新台幣21.5元。

吳音寧說，因當時蔬果持續進場，但買氣疲軟，且從數據來看，北農這10年在過年期間的蔬果到貨量，今年是最高，平均價格也是10年來第三高，若進貨量高價格就會跌，但北農團隊完成辛苦任務，努力讓價格平穩。

她表示，很不好意思，沒有想過要先對外說明，只是想要處理好後續開市，且外界會把焦點放在8日開市，先處理開市優先。

吳音寧說，就個人來說沒有委屈，過程中，北農團隊和外界有很多人幫忙，自己想努力把事情做好，後續也會跟董事會說明，並提出檢討報告。（編輯：李亨山）1070308