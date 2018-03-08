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中央社

慶祝婦女節 中市府6面向打造性別平等

中央社2018/03/08 12:27
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）今天是婦女節，台中市政府表示，正致力從婦女社會參與、勞動與經濟、福利與脫貧、教育與文化、健康與醫療、人身安全與性別友善環境等6大面向，努力打造性別平等的社會。

迎接3月8日婦女節，台中市政府從6大面向，打造性別平等的社會。

社會局指出，包括提升女孩權益行動方案及創意宣導活動，並以社會投資理念，發展以服務輸送為導向的模式，建立完善的照顧體系，讓女性可以從家庭照顧者的角色轉變，男女都有相同的機會投入職場實現自我。

社會局表示，市府設置7所婦女福利服務中心、4所新住民家庭服務中心，以及女兒館、新住民多元圖書室等，就近提供婦女所需相關服務，配合「到宅坐月子服務」、「托育一條龍」或「托老一條龍」政策，結合社區資源，提供照顧服務，鼓勵女性無後顧之憂地進入職場。

在「社會投資」方面，社會局表示，這項理念一直是市府社會政策的核心理念，社會投資更加著重於投入實際的照顧服務，由於過去的政策太過著重在現金補助，無視於照顧的重擔幾乎由女性承擔，使得女性就業困難。

市府還推動「托育一條龍」，社會局長呂建德表示，除了支持育兒家長，放心將孩子送托，安心外出工作，同時也保障托嬰中心與居家托育人員穩定收托，創造托育就業市場，實踐社會投資理念，達到家長、業界與政府三贏局面。（編輯：管中維）1070308

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