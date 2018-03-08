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中央社

立院新會期召委 綠9席藍7席

中央社2018/03/08 12:29
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社台北8日綜合報導）立法院各委員會今天進行召集委員選舉，透過推舉、投票、抽籤等程序後，民進黨拿下9席，國民黨拿下7席，教育及文化委員會2席召委由民進黨通包，其餘委員會召委都是1藍1綠。

根據立法院各委員會組織法第3-4條規定，立法院各委員會置召集委員2人，由各委員會委員於每會期互選產生。

即將審查軍人年改相關法案的外交及國防委員會，經由推舉的方式，推舉民進黨立委王定宇、國民黨立委呂玉玲擔任召委。

經濟委員會透過推舉方式，推舉民進黨立委高志鵬、國民黨立委廖國棟擔任召委。

教育及文化委員會經過投票，由民進黨立委吳思瑤以5票勝出，另外一席召委則由同為4票的民進黨立委鍾佳濱、國民黨立委柯志恩抽籤，最後由鍾佳濱抽中。

交通委員會召委選舉，最終由蕭美琴獲得5票當選召委；至於票數同為4票的林俊憲與陳雪生，經抽籤，由陳雪生抽中另一席召委席次。

社會福利及衛生環境委員會透過投票，由民進黨立委邱泰源、吳焜裕、國民黨立委陳宜民同獲5票，經過抽籤由邱泰源、陳宜民勝出擔任召委。

財政委員會透過投票，由民進黨立委王榮璋、陳賴素美、國民黨立委曾銘宗同獲5票，經過抽籤由王榮璋、曾銘宗勝出擔任召委。需要抽籤的4個委員會，國民黨團抽中3席、民進黨團抽中1席。

司法及法制委員會透過投票，結果民進黨立委段宜康以9票、國民黨立委吳志揚以5票勝出，由段宜康、吳志揚擔任召委。

內政委員會透過投票，結果民進黨立委洪宗熠9票、國民黨立委楊鎮浯5票勝出，由洪宗熠、楊鎮浯擔任召委。

立法院第9屆第5會期各委員會召委名單：

內政委員會：洪宗熠（民）、楊鎮浯（國）

外交及國防委員會：王定宇（民）、呂玉玲（國）

經濟委員會：高志鵬（民）、廖國棟（國）

財政委員會：王榮璋（民）、曾銘宗（國）

教育及文化委員會：吳思瑤（民）、鍾佳濱（民）

交通委員會：蕭美琴（民）、陳雪生（國）

司法及法制委員會：段宜康（民）、吳志揚（國）

社會福利及衛生環境委員會：邱泰源（民）、陳宜民（國）。（編輯：溫貴香）1070308

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