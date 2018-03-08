我們不說再見／別人不說的喪禮SOP　一次讓你懂

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣，孔子曾說：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮。」死亡為一個人生命旅程的終點，喪禮則是圓滿往生者生命歷程最後一個環節的重要禮俗。

台灣的喪葬文化深受佛教、道教及儒學影響，衍伸出相當多的喪葬習俗，且基於孝道的影響，台灣社會對於長輩的後事置辦更是重視；雖說目前社會因為工作忙碌、生活環境和習慣的變遷，許多人對於喪禮選擇從簡置辦，且多會委託生命禮儀公司處理，但其中的比較重要的民俗還是不能少的。