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我們不說再見／別人不說的喪禮SOP　一次讓你懂

保庇2018/03/08 12:22
我們不說再見／別人不說的喪禮SOP　一次讓你懂（圖／保庇）
我們不說再見／別人不說的喪禮SOP　一次讓你懂（圖／保庇）

（文／連宜方　客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）台灣的傳統喪禮流程、步驟相當繁瑣，孔子曾說：「生事之以禮；死葬之以禮，祭之以禮。」死亡為一個人生命旅程的終點，喪禮則是圓滿往生者生命歷程最後一個環節的重要禮俗。

台灣的喪葬文化深受佛教、道教及儒學影響，衍伸出相當多的喪葬習俗，且基於孝道的影響，台灣社會對於長輩的後事置辦更是重視；雖說目前社會因為工作忙碌、生活環境和習慣的變遷，許多人對於喪禮選擇從簡置辦，且多會委託生命禮儀公司處理，但其中的比較重要的民俗還是不能少的。

傳統喪禮。圖片來源：中華網
傳統喪禮。圖片來源：中華網

以下就讓保庇NOW來介紹一下台灣傳統喪禮的流程吧！

  1. 安置遺體：將往生者移至家中大廳依男左女右、頭內腳外的習俗規定打水舖（打水舖：往生前在前廳所搭設的床位）於大廳；接著在門口燒一輛紙紮轎車給往生者，供往生者靈魂搭乘赴陰間，此習俗又稱「燒魂轎」。但因為現代人大多是在醫院往生的，因此燒魂轎的習俗也多直接略過
  2. 舉哀、變服：家中有人亡故，親友悲傷痛哭，需換上白色、黑色等素服
  3. 腳尾燈、腳尾錢、腳尾飯：在往生者的腳邊擺放一碗白飯，並倒插一雙筷子在白飯上，讓亡魂吃飽後有力氣上路；並在往生者腳邊放置油燈一盞、於腳邊焚化紙錢，讓亡魂能提燈、帶著這些錢一同上路
  4. 誦腳尾經：為了引領亡魂到陰間，誦腳尾經助其往生淨土
  5. 帷堂、闔扉、示喪：「帷堂」指的是用白布圍住水鋪，且家中若有喪事需將家門半掩，稱為「闔扉」，並在家門口貼上寫有「嚴制」、「慈制」、「喪中」的白紙示喪
  6. 拜飯：又稱「捧飯」、「奉飯」，需早晚奉飯給往生者，準備兩支蠟燭、一碗白飯，三樣菜，一碗湯，一雙筷子，但切記不可奉酒
  7. 報白：若是父親過世，則家中長子、長孫應親赴家族宗長、伯、叔等家中報喪；若是母親過世，則親赴母舅家報喪，現代人多以電話取代
  8. 居喪成服、喪服、孝章：家人須依「五服制度」中跟往生者的關係換穿喪服；另有孝章、孝誌需佩帶於手臂、髮際上，稱為「帶孝」
  9. 治喪協調：家族成員應與禮儀公司的負責人員共同討論、協調各式儀式細節和物品，並議定價錢
  10. 擇日、擇地：許多人篤信時辰、風水，並相信這關乎一家的興衰，因此各種禮節均須請專人選擇良辰吉時；另外還要選擇埋葬吉地，現今多是選擇靈骨塔吉位
  11. 訃聞：出殯日選定之後隨即印製訃聞
  12. 做七：又稱「做旬」，從死亡那天開始，每七天需祭拜亡靈一次，直到七七四十九天為止
  13. 法事、功德：出殯前須請道士、僧人誦經禮懺、超渡亡靈
  14. 小殮：為往生者乞水、沐浴、更衣、化妝、飯含（在往生者口中放入米、貝或珠玉）、辭生（家人為往生者準備的最後一次餐宴，並作挾菜餵往生者吃貌，再行辭生禮）、放手尾錢
  15. 大殮：為往生者入棺、蓋棺的儀式，「大殮」後就稱「殯」了
  16. 移柩：遺體入殮後，棺木就稱「柩」。「移柩」就是出殯前，把靈柩移出大廳外，代表整個出殯告別儀式開始了
  17. 家祭、公祭、拈香：出殯前的奠祭儀式，先由族人依與往生者的親疏關係先後奠祭，是為「家祭」；後再由朋友拈香奠祭
  18. 瞻仰遺容、封釘：遺族們最後瞻仰往生者的遺容後，若是父親過世，則由伯、叔封釘，若是母親過世，則由母舅封釘
  19. 發引、辭客：發引就是引導出發、出殯的意思，將靈柩移往墓葬地或火葬場；喪家必須在半路停棺辭謝送葬親友
  20. 火化、安葬
  21. 晉塔：因為現代人多行火葬禮，遺體火化後骨灰貯存於罈中，置放於靈骨塔內；晉塔時須準備祭品祭祀亡靈，也須祭祀土地公
  22. 百日：也就是往生者過世後的第一個百日，需祭祀追思
  23. 對年：往生者過世後一週年，又稱為「小祥」，需舉辦祭祀儀式（兩週年則稱「大祥」）
  24. 三年：依古禮父母過世需守喪三年，但現代人守喪三年的已經很少了，所以便在對年後擇期舉辦「三年」祭祀儀式
  25. 除靈、合爐：「三年」之後表示服喪期滿，喪禮正式結束；擇一吉日把亡者靈位除去，神主燒化，再將往生者名字寫入祖先牌位，並將香爐中的些許香灰放入祖先香爐中，稱為「合爐」

以上保庇NOW整理的喪禮流程已經是簡化再簡化的版本，在台灣這樣族群豐富的社會中，民俗文化向來多元，但大家對於喪禮的禮俗是同等地看重，因為這是一個生命階段結束的象徵儀式，更是讓親友們調整心態、平衡內心的重要過程。

《跟爺爺說再見》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體
《跟爺爺說再見》劇照。圖片來源：采昌國際多媒體

在3/9即將上映的日本家庭詩篇電影《跟爺爺說再見》中，也可看到日本被佛教、儒家思想影響下的喪禮民俗，過程中的喜怒哀樂更是每個家庭遭逢變故時貼切呈現喔！

 

延伸閱讀（不要怕！喪葬文化系列）：

我們不說再見／敲棺送別孫女　白髮人送黑髮人禁忌
我們不說再見／日本也有農民曆？和曆六曜學問大

資料參考（多看多保庇！）：

台灣殯葬資訊網
生命告別為何隆重：解析臺灣喪葬禮俗
采昌國際多媒體

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關鍵字告別式喪禮習俗跟爺爺說再見
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