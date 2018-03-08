新住民藝文中心書展 助孩子尋夢想翅膀

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市政府邀請益品書屋今天到新住民藝文中心舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」，展出400冊書籍，希望提供新住民小孩多元的閱讀選擇，進而開拓視野找尋夢想的翅膀。

「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」今天上午在南屯區新住民藝文中心舉辦，書展為期兩週，台中市政府民政局長周永鴻、益品書屋董事長戴勝益出席，許多新住民媽媽也攜子參加，與書為伴啟動閱讀輕旅行。

戴勝益表示，新住民在台創業都是以餐飲為基礎，不僅做出自己的家鄉味也融入台灣美食風味，盼透過閱讀提供新住民管理概念，讓他們不斷展店，最後開拓連鎖餐廳。