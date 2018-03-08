NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈無照男讓懷孕女友頂替女警慧眼識破郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

新住民藝文中心書展 助孩子尋夢想翅膀

中央社2018/03/08 12:31
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者趙麗妍台中8日電）台中市政府邀請益品書屋今天到新住民藝文中心舉辦「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」，展出400冊書籍，希望提供新住民小孩多元的閱讀選擇，進而開拓視野找尋夢想的翅膀。

「餐飲，翻轉孩子的未來巡迴書展」今天上午在南屯區新住民藝文中心舉辦，書展為期兩週，台中市政府民政局長周永鴻、益品書屋董事長戴勝益出席，許多新住民媽媽也攜子參加，與書為伴啟動閱讀輕旅行。

戴勝益表示，新住民在台創業都是以餐飲為基礎，不僅做出自己的家鄉味也融入台灣美食風味，盼透過閱讀提供新住民管理概念，讓他們不斷展店，最後開拓連鎖餐廳。

周永鴻表示，本身是來自單親家庭，小時家中經濟全靠母親做女工賺取微薄薪資支撐，對於貧困家庭孩子學習資源匱乏，他能感同身受。

周永鴻指出，新住民藝文中心時常會舉辦各式的展覽，此次和益品書屋合作舉辦書展，提供國內外元餐飲專業書籍400冊供免費閱覽，有的書價高達千元，價格不斐。

自越南嫁到台灣已有5年的吳太太，先生駕駛油罐車，夫妻育有1子1女，吳太太表示，家裡要購買千元以上的書籍，經濟上真的不可能，此次書展特地帶小孩來翻翻書，希望增進孩子閱讀量。

周永鴻說，希望透過閱讀增廣孩子的視野，找尋夢想的翅膀。（編輯：張芷瑄）1070308

立院新會期召委 綠9席藍7席化節電為具體行動 環團推節電撲

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan