白銀露出「小牛角」 美升息後漲勢可期

全球通膨預期升溫、股市波動加劇的背景之下，不少資金湧入黃金避險，同為貴金屬「兄弟連」的白銀，相較之下遭受冷落。

不過，2 月底 COMEX 黃金白銀價格比一度達到 81 倍，意味著購買 1 盎司的黃金需要 81 盎司的白銀。專家表示，過去 10 年裡這種情況只出現兩次，並且每次都是黃金隨後上漲，而白銀漲勢更大。

分析師指出，目前金銀比處於歷史的較高位置，白銀被明顯的低估，一旦之後金銀價格開始上漲，白銀漲幅將會明顯大於黃金。

貴金屬資訊網 GoldSilver 創辦人邁人邁克 · 馬洛尼就透露，他最近大量購買白銀，因為白銀被高度低估，而且黃金白銀價格比也很高，所以他買了白銀而不是黃金。