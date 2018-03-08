NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈無照男讓懷孕女友頂替女警慧眼識破郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

印度執政聯盟鬧分裂 影響總理莫迪連任

中央社2018/03/08 12:36
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者康世人新德里8日電）印度安德拉省執政的德拉古之鄉黨，昨晚以中央執政的印度人民黨背叛安德拉省，要求兩名黨籍中央政府部長級官員辭職，這將削弱執政聯盟，使印度總理莫迪尋求連任遇到障礙。

在印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）昨晚排除安德拉省（Andhra Pradesh）取得特殊地位的可能性後的幾個小時，德拉古之鄉黨（TDP）黨主席兼安德拉省長納依度（N. Chandrababu Naidu）宣布，因印度人民黨（BJP）領導的中央政府態度讓人感到「非常傷人和污辱」，背叛安省，決定撤走2名黨籍中央政府部長級官員。

隸屬TDP的民航部長拉朱（P. Ashok GajapathiRaju）和同屬部長級的科技與地球科學部次長喬德里（Y Satyanarayana Chowdary），今天應黨的要求辭職。

財政連續出現赤字的安德拉省近來不斷尋求印度中央政府同意給予特殊地位，以獲得中央更多的援助或減免稅務，但在莫迪同意給予更多資金補助及在當地創造更多就業機會的承諾跳票後，TDP已數度威脅要退出中央政府。

雖然TDP尚未通知由BJP領導的中央執政聯盟國家民主聯盟（NDA）要脫離，但如果TDP與BJP無法就分歧達成共識，導致TDP脫離NDA，將使NDA在印度國會下院（Lok Sabha）沒有一位國會議員來自安德拉省，削弱執政聯盟在國會的力量。

此外，TDP的脫離，也將導致印度總理莫迪在2019大選尋求連任時，碰到障礙。

不過，一名BJP的高階工作人員告訴「印度快報」（Indian Express），距離2019年大選還有約一年的時間，仍有時間來挽救局面。1070308

化節電為具體行動 環團推節電撲政院通過刑法修正案 法務...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan