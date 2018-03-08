印度執政聯盟鬧分裂 影響總理莫迪連任

在印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）昨晚排除安德拉省（Andhra Pradesh）取得特殊地位的可能性後的幾個小時，德拉古之鄉黨（TDP）黨主席兼安德拉省長納依度（N. Chandrababu Naidu）宣布，因印度人民黨（BJP）領導的中央政府態度讓人感到「非常傷人和污辱」，背叛安省，決定撤走2名黨籍中央政府部長級官員。

（中央社記者康世人新德里8日電）印度安德拉省執政的德拉古之鄉黨，昨晚以中央執政的印度人民黨背叛安德拉省，要求兩名黨籍中央政府部長級官員辭職，這將削弱執政聯盟，使印度總理莫迪尋求連任遇到障礙。

隸屬TDP的民航部長拉朱（P. Ashok GajapathiRaju）和同屬部長級的科技與地球科學部次長喬德里（Y Satyanarayana Chowdary），今天應黨的要求辭職。

財政連續出現赤字的安德拉省近來不斷尋求印度中央政府同意給予特殊地位，以獲得中央更多的援助或減免稅務，但在莫迪同意給予更多資金補助及在當地創造更多就業機會的承諾跳票後，TDP已數度威脅要退出中央政府。

雖然TDP尚未通知由BJP領導的中央執政聯盟國家民主聯盟（NDA）要脫離，但如果TDP與BJP無法就分歧達成共識，導致TDP脫離NDA，將使NDA在印度國會下院（Lok Sabha）沒有一位國會議員來自安德拉省，削弱執政聯盟在國會的力量。

此外，TDP的脫離，也將導致印度總理莫迪在2019大選尋求連任時，碰到障礙。

不過，一名BJP的高階工作人員告訴「印度快報」（Indian Express），距離2019年大選還有約一年的時間，仍有時間來挽救局面。1070308