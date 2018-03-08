化節電為具體行動 環團推節電撲滿

（中央社記者吳欣紜台北8日電）「發電要核還是煤」是現代社會時常爭論的議題，環保團體主婦聯盟生活消費合作社發起「節電撲滿」行動，鼓勵民眾透過具體行動節電，對抗缺限電等各種能源危機。
國人平均用電不斷攀升，缺陷電的危機在尖峰用電時特別明顯，節能減碳口號雖深入人心，但實際推動成效卻不彰，民眾生活對電器產品仍有高度依賴，無論政府是否重啟核電、蓋多少電廠、發展再生能源，民眾若無上限的使用電力，發再多電也不夠。
為了讓節電行動深入民眾生活，讓節電不再成為口號，主婦聯盟生活消費合作社發起「節電撲滿」行動，邀請民眾透過網站登錄電費單，透過具體行動，將每期節省下來的電量存入，達到「用電零成長」的目標。
主婦聯盟生活消費合作社理事主席李修瑋指出，頻繁地震及強烈颱風的出現，都一再顯示出氣候變遷已是當代最嚴峻的挑戰，今年能源問題迫切，希望民眾能身體力行改變用電習慣，延緩氣候變遷及地球暖化。
主婦聯盟環境保護基金會副執行長吳心萍表示，台灣能源有98%是依靠進口，但人均用電量卻高居世界第12名，「節電就是隱形的發電」，民眾可以透過減少電熱水瓶待機時間、整理冰箱提升效能等減少不必要的耗電。
民眾若要加入「節電撲滿」行動，只要到官方網站透過線上登錄相關資料，就能將每期節電量記錄下來，主婦聯盟生活消費合作社在11日廢核大遊行當天也會推出「節電塔羅」分析用電行動、透過節電桌遊增進節電技能等活動。（編輯：李錫璋）1070308