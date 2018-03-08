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中央社

數位金融 渣打行動銀行增臉部辨識功能

中央社2018/03/08 12:41
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北8日電）行動數位金融時代，銀行搬入手機。渣打銀行表示，目前8成交易量來自數位平台，為提供客戶更便捷服務，行動銀行即日起新增推出「臉部辨識」技術，為外銀最先上線者。

渣打銀行持續創新金融數位服務，繼成為全台唯一提供三大行動支付工具Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay的外商銀行後，今天宣布，即日起同步推出「臉部辨識」、「指紋辨識」與「圖形辨識」等3項登入服務。

渣打銀行個人金融事業處負責人林素真表示，渣打銀行持續投資創新數位金融服務，因應不同智慧型手機功能，推出應用最新科技的「臉部辨識」功能，讓客戶可搭配指紋辨識與圖形等方式登入行動銀行，為外商銀行中唯一同步推出臉部、指紋與圖形辨識功能者。

林素真進一步指出，目前渣打銀行平均每月有8成的交易量來自於包括網路銀行及行動銀行等數位平台，渣打銀行認為隨著數位金融科技快速發展，完善的數位交易平台不僅讓銀行與客戶溝通互動更加便利，資料傳遞也較過往簡化、且更具效率與安全性，反而會讓金融服務與顧客關係零距離。

其實本土台資銀行對於數位創新腳步走得更快，如台新銀行趕搭蘋果新款手機iPhone X上市列車，於去年底推出刷臉辨識技術，讓客戶可用臉部取代帳號、密碼登錄行動銀行。（編輯：郭萍英）1070308

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