台北果菜市場開市 穩住交易底線18元

農委會官網顯示，台北果菜批發市場蔬菜休市前的4日整體蔬菜交易量2197多公噸，8日開市增加178公噸，增幅8.1%，達到2376公噸，守住原本設定的2500噸上限；整體蔬菜交易均價方面，4日為每公斤18.4元，8日為19.9元，上升8.1%，也守住預定18到20元目標。

走訪傳統市場，今天高麗菜每台斤19元，每顆2台斤多到3台斤居多，約50至60元；大白菜1顆20元，葉菜類每把多數在10到15元間。

由於農委會農糧署近日不斷執行產銷調度，有些蔬菜冷藏，但後續還是要釋出，送台北交易的供應量有可能又增加；農糧署副署長蘇茂祥說，今天起天氣轉冷，吃火鍋的人多，蔬菜需求量會增加，因此推測接下來幾天到週末，台北果菜批發市場的整體蔬菜交易量及交易均價應該可以穩住。

關於近日台北市蔬菜交易價大跌問題，始於台北果菜批發市場2月21日才開工，2月24到26日跨週一例行休市日又休市3天，加上氣溫變化，2月27日開市引發蔬菜供過於求，供應量竟高達3000公噸，遠大於每天需求1600到1800公噸的正常水平，也比23日的2178多公噸，多出821多公噸、增加37.7%之多。

結果，2月27日不只整體蔬菜交易均價每公斤大跌近7元，從2月23日的每公斤28.5元，降到2月27日的21.6元，跌幅24.5%；甚至發生交易不了的菜壞了、丟掉，農民怨聲載道。

農委會立即協調台北市政府縮短5到7日第2次休市3天不成，農委會農糧署近期不斷進行供應量的分散調度，原本設定8日開市送台北果菜批發市場的整體蔬菜供應量調控在2500到2700公噸之間，交易均價每公斤新台幣18到20元，7日加碼設定8日開市交易量上限為2500公噸。（編輯：施燕飛/唐聲揚）1070308