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中央社

婦女撐起半邊天 藍女性縣市長提名人造勢

中央社2018/03/08 12:39
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者劉麗榮台北8日電）今天是三八婦女節，中國國民黨女性縣市長提名人召開記者會，發表女性宣言，主張兩性平權。國民黨主席吳敦義說，婦女撐起半邊天，希望每一位都高票當選。

國民黨上午召開「國民新女力、加油我挺女」記者會，國民黨台中市長提名人盧秀燕、彰化縣長提名人王惠美、雲林縣長提名人張麗善、嘉義市長提名人黃敏惠、花蓮縣長提名人徐榛蔚和宜蘭縣長提名人林姿妙出席，台東縣長提名人饒慶鈴有事未能出席。

6位提名人除了發表女性宣言，祝福全天下女性婦女節快樂，大跳抖肩舞外，還拿出民主進步黨有沙文主義的從政男性牌子，並一一折斷，象徵擊破性別歧視。

黃敏惠說，2018年縣市長選舉，國民黨已有7位女性參選人，民進黨是零；盧秀燕呼籲女性為自己做主，她也呼籲修法，能將8週產假延長到12週；王惠美、張麗善都主張讓女性有更公平待遇，鼓勵年輕女性多生、肯生。

和6位女性縣市長提名人一樣，吳敦義首度穿上繡有KMT字樣的帽T出席記者會，並獻花祝福。他說，接任行政院長後首先成立的是兩性平權委員會，到了總統府成立人權保障諮詢委員會，前總統馬英九執政8年，努力推動兩性平權。

談到黨內提名，吳敦義說，目前已經提名的12位參選人，有5位男性、7位女性， 「婦女能頂半邊天」，他祝福大家一帆風順、順利成功，每一位都高票當選，「全力拚下去！」（編輯：林興盟）1070308

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