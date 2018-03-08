波動加劇 今年2大產品策略持盈保泰 還要跨足賣保單

富邦投信 2017 年累計發行了 9 檔 ETF，橫跨各資產類別及區域，及國內第 1 檔多重資產型基金，以建構全方位資產管理優質平台，2018 年開始，富邦投信也成功募集 2 檔不同以往的 ETF，分別為富邦台灣優質高息、富邦中國政策債 ETF，加計此兩檔商品後，截至 2 月底，富邦投信旗下共同基金總計達 49 檔、規模為 1264 億元。

富邦投信今 (8) 日舉辦春酒，董事長胡德興表示，富邦投信在產品發展上，除持續加速拓展 ETF 產品線，也同時持續規劃獨特的主動式商品，與 ETF 商品做產品線互補，以持盈保泰。此外值得一提的是，富邦投信今年還將跨足賣投資型保單。

胡德興說，今年產品發展分三大方向，分別是 ETF、主動式基金及投資型保單。

過往富邦投信產品線的拓展是以產品廣度為主，今年除了廣度，以 2 月份甫掛牌的兩檔 ETF 為例，則在加強中國、台股商品的深度。

此外，富邦投信 3 月 14 日即將募集的富邦新興雙印主權債券基金，就是綜合收益面、風險面、基本面等面向後，鎖定印度加印尼的主權債券，以提供投資人納入 2018 年投資組合的優質標的，當然今年度也會再鎖定其他切合潮流及時事的新商品，為投資人掌握最佳的投資契機。

至於投資型保單，胡德興說，這也是今年度發展的重點，由於保險為一般大眾普遍青睞的投資工具，若能將 ETF 這類投資工具與保險保單結合，可望能發揮一加一大於二的功效，進而提供投資人各項理財需求的解決方案，如退休規畫等。