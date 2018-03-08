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政治

名嘴先洩結果　黃偉哲：好奇資訊從哪來

記者邱明玉 / 台北報導2018/03/08 13:04
▲民進黨8日公布台南市長初選民調，結果民進黨立委黃偉哲以 0.4158，大勝其他對手。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.8）
▲民進黨8日公布台南市長初選民調，結果民進黨立委黃偉哲以 0.4158，大勝其他對手。（圖／邱明玉攝 , 2018.3.8）

民進黨今（8）日公布台南市長初選民調，結果民進黨立委黃偉哲以 0.4158，大勝其他對手。黃偉哲稍後受訪時表示，他嚇出一身汗來，沒想到中間差距會這麼多。

民進黨台南市長初選民調結果，黃偉哲以 0.4158，大勝其他對手。其他參選人依序為綠委陳亭妃 0.2817、民進黨台南市黨部主委顏純左 0.0672、王定宇 0.0513、民進黨前祕書長李俊毅 0.0211、葉宜津 0.0076。黃偉哲將代表民進黨參選年底台南市長。

黃偉哲說，對於「頭過身就過」的說法，他萬萬不以為然，還有人說，初選過就等於當選，這也是西瓜的說法，這些都是低估選民的智慧，他會用更謙卑的態度，替這塊土地爭取最大的利益。

黃偉哲表示，現在不過是初選民調公布，後面還有提名，然後是大選，會秉持勝不驕、敗不餒的態度。

至於他大勝對手，是否之前曾想過？黃偉哲說，「看我手就知道了，嚇出一身汗來」。他表示，這次從嘉義、台南到高雄，好像越往南贏越多，不管贏多少，都是重大的責任，所以沒什麼差別。他也坦誠，過去一路走來，沒想到中間差距會這麼多。

對於資深媒體人周玉蔻上午率先公布他初選勝出的消息，黃偉哲表示，周的資訊從何而來，應該要去問她，他也很好奇。不過從他昨天派去監看三家民調公司的回報結果來看，事實上訊息是樂觀的。但從嘉義的例子，張明達陣營回報是樂觀的，民調結果卻豬羊變色，所以他也擔心同樣的情況發生，所以還是以黨中央公布的數字為準，其他都當參考而已。

對於和陳亭妃廝殺激烈，選後如何彌平？黃偉哲說，史上更激烈、差距更小的選戰所在多有，所以他會參考前輩的智慧，還有他會釋出誠意。他重申，民進黨是一個大家庭，儘管之前兄弟鬩牆，但畢竟是手足，一定會釋出最大的善意跟誠意，向所有人溝通。

關鍵字黃偉哲陳亭妃葉宜津李俊毅王定宇
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