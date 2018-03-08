夏普5大據點吃蘋果 鏡頭廠康達智也入列

從名單中來看，夏普有5大據點入列，地點涵蓋中國大陸江蘇無錫國家高新技術經濟開發區、日本三重縣龜山市、以及越南平陽省胡志明市等地。

蘋果公布前200大供應鏈廠商名單，蘋果公布大約98%比例的供應鏈廠商採購名單，這些廠商提供包括材料、零組件和最終組裝服務。名單中也公開供應鏈廠商提供蘋果材料、零組件和組裝的製造地點。

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）蘋果前200大供應鏈廠商名單，鴻海投資夏普（Sharp）有5大據點入列，橫跨中國大陸、日本和越南三地，此外夏普投資手機相機廠康達智，也入列蘋果供應商。

此外，夏普轉投資手機鏡頭廠康達智（Kantatsu），其位於中國大陸江蘇連雲港新浦經濟開發區的據點，也入列蘋果前200大供應鏈。

夏普社長戴正吳先前表示，對於康達智業務發展有信心，照中期計畫進行。至於康達智是否會在2019年上市，會與合作夥伴討論。

日本媒體先前報導，位於日本?木縣的康達智，規劃在連雲港工廠廠區內，投資規模約80億日圓設立新廠，預計今年夏季啟用產能。

報導表示，康達智新廠生產的相機鏡頭，將透過夏普提供給蘋果新款iPhone產品使用。康達智原先在中國大陸浙江省和江蘇省都設有廠房。

日媒先前報導，夏普有意將康達智納入旗下合併子公司，以強化在蘋果供應鏈的地位。

報導指出，夏普有意將目前持有康達智44%股權比重，透過可轉債方式提高到超過50%。(編輯：趙蔚蘭)1070308