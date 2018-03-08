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中央社

五月天HTC廣告 闡述堅持夢想發光燦爛

中央社2018/03/08 12:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北8日電）「展現力與美的舞者，其實聽不見」、「10歲烏克麗麗神童，其實手指動作發展遲緩」，宏達電今天發表五月天主演的品牌廣告，以真實故事描述小人物在逆境中堅持夢想、發光燦爛。

宏達電今天發布由HTC大中華區品牌代言大使「五月天」主演的2018品牌形象廣告，以不同故事闡述在面臨生活中的現實挫折時，如何堅持夢想。

影片中，一位充滿力與美的舞者是天生重度聽障林靖嵐的真人故事，她從小就熱愛舞蹈，但無法聽見音樂旋律，只能依靠聲音反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏。在學習路上需要付出比一般人多5倍、10倍的時間來努力，她曾說：「我不信命運，因為天生我材必有用，別人的偏見，就是我的力量」。

被譽為烏克麗麗神童的10歲小男孩馮羿，從小就有手指動作發展遲緩的問題，爸爸為了訓練他的手指而開啟音樂學習之路。「一般人學10分鐘就學會的音階，馮羿學了3個月」，儘管如此，他仍然不放棄熱愛的烏克麗麗，每天放學寫完功課吃完飯，便到琴房和他的樂器一起玩到睡前，這樣堅持的結果，讓他流暢奔放的琴音從台灣征服了世界。

HTC表示，在過去的20年間，面臨許多挑戰，但仍持續秉持「追尋卓越 止於至善（Pursuit ofBrilliance）」的品牌精神，不斷推出創新產品，讓台灣品牌在世界舞台上發光。

HTC自2013年邀請五月天擔任品牌大使，五月天演唱會足跡遍及全球各地，五月天和HTC都在1997年成立，共同跨越20年這個重大的里程碑。

HTC台灣區總經理陳柏諭表示，五月天一直以來都是帶領台灣前進的青春正能量，也一直都是最支持HTC的好夥伴。HTC這次透過和五月天在音樂上的合作，用「頑固」這首歌傳達HTC的品牌精神，即使身處於挑戰之中，只要保有信念、堅持做對的事情、並且相信自己，一定能帶來正面的改變，相信「因為堅持 所以燦爛」。（編輯：鄭雪文）1070308

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