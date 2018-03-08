五月天HTC廣告 闡述堅持夢想發光燦爛

（中央社記者江明晏台北8日電）「展現力與美的舞者，其實聽不見」、「10歲烏克麗麗神童，其實手指動作發展遲緩」，宏達電今天發表五月天主演的品牌廣告，以真實故事描述小人物在逆境中堅持夢想、發光燦爛。

宏達電今天發布由HTC大中華區品牌代言大使「五月天」主演的2018品牌形象廣告，以不同故事闡述在面臨生活中的現實挫折時，如何堅持夢想。

影片中，一位充滿力與美的舞者是天生重度聽障林靖嵐的真人故事，她從小就熱愛舞蹈，但無法聽見音樂旋律，只能依靠聲音反射在地板上的震動，用身體去感覺節奏。在學習路上需要付出比一般人多5倍、10倍的時間來努力，她曾說：「我不信命運，因為天生我材必有用，別人的偏見，就是我的力量」。