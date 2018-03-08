藍台南市長提名 國民黨：泛藍要整合

國民黨文化傳播委員會主任委員李明賢受訪表示，民進黨台南初選殺得刀刀見骨、經費花費龐大，黨內參選人還向黨主席告御狀，凸顯這是一場醜陋的選戰，對民進黨形象很傷；國民黨一定會盡速整合、提出優秀人選，給台南人另一個不同的選擇。

（中央社記者謝佳珍台北8日電）中國國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，台南市長選舉，無黨籍的前台南市警察局長陳子敬同意加入泛藍整合機制，至於採一階段或兩階段整合，尚未定案。

國民黨內目前已表態參選台南市長有前國民黨籍立法委員高思博、前台南大學校長黃秀霜；無黨籍的前台南市警察局長陳子敬也表態競逐。

李哲華受訪表示，他農曆年前曾與陳子敬深談，陳子敬表明願加入泛藍整合機制，現由國民黨台南市黨部主委謝龍介與高思博、黃秀霜、陳子敬商討採取3人同時做民調決定人選的一階段整合方式，或先由高思博、黃秀霜做民調，勝出者再與陳子敬民調決定勝負的兩階段整合方式。

李哲華說，目前採行機制尚未確定，要尊重陳子敬意見。

高思博主張採取一階段整合，認為兩階段不公平。李哲華表示，這是高思博的希望，但還是要尊重陳子敬；陳子敬非國民黨員，認為採一階段比較奇怪，傾向兩階段整合方式，黃秀霜也主張兩階段。

李哲華說，陳子敬的支持者可能認為陳子敬以無黨籍身分參選的勝選機會較高，較可以吸納非國民黨支持者，甚至在民進黨台南市長初選後產生裂痕，可以從中爭取支持。

至於泛藍整合時程，李哲華說，陳子敬表達等台南市長初選民調公布後，再思考後續時程。1070308