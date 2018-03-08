聯準會官員：如果貿易戰開打 升息次數可能要重新考量

市場現在大多預期美國聯準會升息 3 次已經「基本款」，問題在是否可能變成 4 次或甚至 5 次。不過現在多了一個新的變數，就是川普的貿易戰。有聯準會官員表示，要是真的貿易戰開打，可能就要重新考慮升息的問題。

據《彭博》報導，亞特蘭大 Fed 分行總裁 Raphael Bostic 表示，貿易政策的最新情況，已經為經濟前景造成新的不確定性，因此對升息的次數，目前恐怕要先觀望。

有記者問他，今年他預期升息 2-3 次，或是 3 或 4 次？他表示，「一切都會公開討論。」