台北果菜市場開市 吳音寧：量價達預期

吳音寧指出，台北果菜市場2月下旬休市3天衝擊蔬菜價格，3月元宵後的休市3天，今天蔬果到貨量2370公噸，上午9時許蔬果全部銷售完畢，經統計，平均價格為19.9元，比休市3天前微漲7.9%，感謝產地農民和承銷人配合及農委會農糧署、北市府的協助。

吳音寧說，北農做為全台最大拍賣市場，是中介角色，任務就是讓產地農民的農產品進到市場後可取得合理報償，也讓消費端可買到品質優良的農產品。

吳音寧坦言，北農成為產消的中介角色其實不簡單，價格低時，農民會感到付出心血沒得到報償，價格高時，消費者會以為物價上漲造成心情不安，但北農就是要讓蔬果交易有秩序並提供合理價格，經統計，8日開市量價狀況，有達到預期狀況。

許玄謀說，外界把休市焦點放在台北批發市場，是因為台北到貨量最大，且所有價格都會公布北農網站，北農在3天內也會把拍賣貨款匯給產地農會，確保農民權利，機制受農民肯定，也希望農委會未來可持續維持貨源調配。

蘇茂祥表示，外界關心蔬果量價變化，從台北批發市場今天蔬果整體量價數據，顯示都符合原先預期狀況，代表農糧署這幾天通知地方政府督導農民團體，進行蔬菜調配，讓量價達到穩定。

蘇茂祥說，蔬果量價未來仍可充分穩定供應，因農糧署積極輔導產地農民團體，並設置先進冷藏設備，未來幾天有低溫狀況，可能影響蔬菜價格，但研判市場需求會增加，價格可望維持穩定，呼籲消費者可多選購國產蔬菜。（編輯：李亨山）1070308