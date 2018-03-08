台北果菜市場開市 吳音寧：量價達預期

（中央社記者劉建邦台北8日電）台北果菜市場之前休市造成量增價跌，北農總經理吳音寧今天說，批發市場到貨量2370公噸，均價新台幣19.9元，比休市3天前微漲7.9%，開市量價達預期狀況。
台北農產運銷公司針對8日整體拍賣情況召開記者會，農委會農糧署副署長蘇茂祥和台北市政府市場處處長許玄謀及台北農產運銷公司總經理吳音寧等人出席。
吳音寧指出，台北果菜市場2月下旬休市3天衝擊蔬菜價格，3月元宵後的休市3天，今天蔬果到貨量2370公噸，上午9時許蔬果全部銷售完畢，經統計，平均價格為19.9元，比休市3天前微漲7.9%，感謝產地農民和承銷人配合及農委會農糧署、北市府的協助。
吳音寧說，北農做為全台最大拍賣市場，是中介角色，任務就是讓產地農民的農產品進到市場後可取得合理報償，也讓消費端可買到品質優良的農產品。
吳音寧坦言，北農成為產消的中介角色其實不簡單，價格低時，農民會感到付出心血沒得到報償，價格高時，消費者會以為物價上漲造成心情不安，但北農就是要讓蔬果交易有秩序並提供合理價格，經統計，8日開市量價狀況，有達到預期狀況。
許玄謀說，外界把休市焦點放在台北批發市場，是因為台北到貨量最大，且所有價格都會公布北農網站，北農在3天內也會把拍賣貨款匯給產地農會，確保農民權利，機制受農民肯定，也希望農委會未來可持續維持貨源調配。
蘇茂祥表示，外界關心蔬果量價變化，從台北批發市場今天蔬果整體量價數據，顯示都符合原先預期狀況，代表農糧署這幾天通知地方政府督導農民團體，進行蔬菜調配，讓量價達到穩定。
蘇茂祥說，蔬果量價未來仍可充分穩定供應，因農糧署積極輔導產地農民團體，並設置先進冷藏設備，未來幾天有低溫狀況，可能影響蔬菜價格，但研判市場需求會增加，價格可望維持穩定，呼籲消費者可多選購國產蔬菜。（編輯：李亨山）1070308