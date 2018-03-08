Netflix推行動預覽功能 找影片更快速

（中央社記者吳家豪台北8日電）網路電視串流服務Netflix今天宣布推出全新行動預覽功能，以垂直方式呈現內容，讓會員更快找到新內容；新功能將先開放iOS作業系統，再開放Android平台。
2016年底，Netflix針對電視的使用者介面，推出影片預覽，用意是為了幫助會員減少瀏覽時間，進而觀賞更多影片，並且更快在Netflix找到內容。
Netflix今天新聞稿宣布，接下來的幾個月，會針對智慧型手機體驗，推出行動預覽功能。
Netflix表示，行動預覽是針對行動裝置特別優化設計，以垂直方式呈現內容，讓會員能輕鬆又快速觀賞，而不需將手機轉向。隨著Netflix推出更多內容，行動預覽提供另一種方式，讓會員更容易接觸新影片。
Netflix強調，行動預覽是依據會員過去觀賞和喜愛的內容量身訂做，目的是幫助會員減少瀏覽時間，觀賞更多他們喜愛的故事。
Netflix行動團隊費時將近一年，持續開發這項功能，也做了多輪測試，藉此更瞭解對智慧型手機體驗而言，哪些影片類型最吸引人且最有用處，這是考量到手機螢幕比電視少很多空間，而且會員往往在觀賞時會一心多用。
Netflix在逾190個國家與地區擁有超過1.17億名會員，每天觀賞總計超過1.4億小時的節目和電影，包括Netflix原創劇集、紀錄片與劇情電影等。(編輯：陳永昌)1070308