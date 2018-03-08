紐時：川普曾問證人和特檢約談情況

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「紐約時報」（NYTimes）今天報導，調查俄羅斯干預大選案的美國特別檢察官穆勒已得知總統川普曾在兩次對話中，詢問證人有關他們與調查人員約談的情況。

紐時引述3名未具名的知情人士報導，川普曾告訴一名幕僚，白宮法律顧問麥甘（Donald McGahn）應發聲明否認紐時1月一篇報導，報導寫說麥甘告訴調查人員，川普曾經要求開除特檢穆勒（Robert Mueller）。

紐時報導，麥甘並未發出聲明，且他「後來不得不提醒總統，他（川普）確實曾要麥甘先生注意穆勒先生被開除的事」。