紐時：川普曾問證人和特檢約談情況

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「紐約時報」（NYTimes）今天報導，調查俄羅斯干預大選案的美國特別檢察官穆勒已得知總統川普曾在兩次對話中，詢問證人有關他們與調查人員約談的情況。
紐時引述3名未具名的知情人士報導，川普曾告訴一名幕僚，白宮法律顧問麥甘（Donald McGahn）應發聲明否認紐時1月一篇報導，報導寫說麥甘告訴調查人員，川普曾經要求開除特檢穆勒（Robert Mueller）。
紐時報導，麥甘並未發出聲明，且他「後來不得不提醒總統，他（川普）確實曾要麥甘先生注意穆勒先生被開除的事」。
川普也曾詢問他的前幕僚長蒲博思（ReincePriebus），關於與穆勒調查小組約談情況，以及他們「人好不好」。
路透社請白宮就紐時報導發表評論，但未能立即獲得回覆。
穆勒的調查，部分源於美國情報單位發現俄國干預2016年美國大選，而且最終目標包括協助川普勝選。川普最後意外擊敗民主黨對手希拉蕊‧柯林頓（HillaryClinton）。
俄國否認相關指控，川普也表示他的競選陣營沒有和俄國勾結串通。
穆勒一直在調查川普是否試圖妨礙「通俄門」調查，包括開除聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey）是否意圖阻撓調查。紐時報導，川普與麥甘及蒲博思的互動有妨礙調查之嫌。
穆勒已起訴多名川普相關人士和13名俄國人。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1070308