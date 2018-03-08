羅密歐與茱麗葉37首歌曲　串起莎翁愛情經典

被歐洲媒體盛讚為：「21世紀最偉大的流行音樂劇」—《羅密歐與茱麗葉》是法式音樂劇典型的製作代表。先「歌」再「戲」，以「歌」帶「戲」的製作順序及模式，讓法式音樂劇的音樂性更勝英美製作。今年五月，《羅密歐與茱麗葉》集結第一羅密歐達米安．薩格、新生代茱麗葉克萊曼斯．伊萊克等最強卡司，共組實力派唱將的黃金陣容，在台北國父紀念館帶來最法式的莎士比亞，以美妙的法國美聲，呈現出浪漫感人的愛情畫面，讓您再次怦然心動。

無論您是否看過《羅密歐與茱麗葉》，對於〈世界之王〉(Les Rois Du Monde)與〈愛〉(Aimer)這兩首法文流行及音樂劇界的「國歌」相信一定不陌生，旋律一起就能接著哼唱。這兩首在音樂劇正式上演前，就已經紅遍法國大街小巷的歌曲，前者以輕快、節奏感十足的曲調及帶點戲謔的歌詞講述羅密歐與摯友們年輕氣盛，享受當下的不羈人生；後者使用溫柔細緻配樂，以及層層堆疊的合聲表達羅密歐與茱麗葉互許終身前，內心感受愛的真諦。完美結合古典與流行樂曲風的兩首神曲，推出後風靡全球，音樂劇也隨著歌曲的暢銷，孕育而生。