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羅密歐與茱麗葉37首歌曲　串起莎翁愛情經典

記者陳志偉／新竹市報導2018/03/08 14:49
▲《羅密歐與茱麗葉》音樂劇經典橋段，羅密歐與茱麗葉在舞會上一見鍾情，深情相望。（圖：聯合數位文創提供）
▲《羅密歐與茱麗葉》音樂劇經典橋段，羅密歐與茱麗葉在舞會上一見鍾情，深情相望。（圖：聯合數位文創提供）

被歐洲媒體盛讚為：「21世紀最偉大的流行音樂劇」—《羅密歐與茱麗葉》是法式音樂劇典型的製作代表。先「歌」再「戲」，以「歌」帶「戲」的製作順序及模式，讓法式音樂劇的音樂性更勝英美製作。今年五月，《羅密歐與茱麗葉》集結第一羅密歐達米安．薩格、新生代茱麗葉克萊曼斯．伊萊克等最強卡司，共組實力派唱將的黃金陣容，在台北國父紀念館帶來最法式的莎士比亞，以美妙的法國美聲，呈現出浪漫感人的愛情畫面，讓您再次怦然心動。

無論您是否看過《羅密歐與茱麗葉》，對於〈世界之王〉(Les Rois Du Monde)與〈愛〉(Aimer)這兩首法文流行及音樂劇界的「國歌」相信一定不陌生，旋律一起就能接著哼唱。這兩首在音樂劇正式上演前，就已經紅遍法國大街小巷的歌曲，前者以輕快、節奏感十足的曲調及帶點戲謔的歌詞講述羅密歐與摯友們年輕氣盛，享受當下的不羈人生；後者使用溫柔細緻配樂，以及層層堆疊的合聲表達羅密歐與茱麗葉互許終身前，內心感受愛的真諦。完美結合古典與流行樂曲風的兩首神曲，推出後風靡全球，音樂劇也隨著歌曲的暢銷，孕育而生。

以「歌」帶「戲」的《羅密歐與茱麗葉》，劇中大量膾炙人口的歌曲，不只讓觀眾在聽覺上大飽耳福，每個角色各自的「主打歌」，也讓角色們的特性更顯分明。像是〈維洛納〉 (Vérone)、《羅密歐與茱麗葉》的開場曲、氣勢磅礡、具戲劇性的旋律。〈我怕〉 (J'aiPeur)，顯示出羅密歐內心獨白，誠實展現出狂歡背後的孤獨與害怕，且對於無法掌控的命運感到無比畏懼等傳世經典。

從問世以來，《羅密歐與茱麗葉》已被改編成無數版本，以各種形式在全世界上演（映）。身為唯一一齣以音樂為主，並以音樂劇及法文形式演出的製作，《羅密歐與茱麗葉》音樂劇利用歌曲貫串全劇，為耳熟能詳的經典愛情故事增加新味；更利用「唱」的比「說」的更好聽的原則，動人的旋律結合字字斟酌的歌詞，一首首貼近人心的情歌，讓羅密歐與茱麗葉之間的愛情不再只是故事，而是一場每一位觀眾都能感同身受的經歷。法國《世界報》更推薦這是兩部必看的莎士比亞作品的其中之一。經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》由聯合數位文創主辦，5月25日至6月3日於台北國父紀念館演出12場。

關鍵字音樂劇羅密歐與茱麗葉莎士比亞
歡度婦女節　東勢警局有「客家味」翻轉性別歧視　雲林女子館歡慶周年

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