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翻轉性別歧視　雲林女子館歡喜周年慶

記者洪佳伶／雲林報導2018/03/08 14:52
▲雲林縣政府歡慶107年婦女節，感謝雲林縣多個婦女團體一年來為婦女朋友的努力。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）
▲雲林縣政府歡慶107年婦女節，感謝雲林縣多個婦女團體一年來為婦女朋友的努力。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）

慶婦女節，也祝賀婦女福利服務中心與雲林女子館「結婚」一周年，雲林縣政府8日於婦女福利服務中心4樓以「紙婚典禮」形式舉辦「雲林女子館一周年慶－雲林女子館真好！」活動，縣長李進勇今出席活動同慶這屬於婦女朋友們的好日子，也祝福雲林鄉親們，婦女節快樂。


▲婦女福利服務中心與雲林女子館「結婚」一週年。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）

雲林女子館於106年婦女節成立，期許藉由該館的設立，推動性別平等，翻轉性別歧視，未來也將持續作為婦女朋友們聚會、閱讀及休閒之場所；迄今雲林女子館也辦理了性別意識培力課程、性別平等海報展、性別平權書展、性別友善諮商及婦女團體方案等活動，參與人次共計8,488人次，積極讓性別平等於雲林縣落地生根，成果豐碩。

李進勇指出，雲林縣在推動性平的努力也獲行政院的肯定，105年榮獲第15屆金馨獎甲等及性別平等創新獎，106年獲得社會福利考核婦女福利項目優等殊榮，這都是工作人員及婦女團體公私齊力的辛勞貢獻，才能有的輝煌成績。


▲縣長李進勇簽署CEDAW宣導活動，與雲林縣女性創業協會理事長蔡紹芬合影。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）

社會處長徐忠徹指出，性別平等宣導需要從各面向進行，現特別運用公益彩券盈餘分配補助款結合本次活動辦理CEDAW及打破傳統性別分工-家務篇宣導，倡導「家務分工，人人平等」等性平概念宣導活動，並以「性平骰子大猜謎」進行，讓民眾在簡易遊戲中理解性平概念。

「雲林女子館」為服務上班族朋友，服務時間為星期二至星期六上午8時至下午5時，提供婦女福利諮詢、心理諮商、性別平權好書閱讀、性別平權意識培力宣導、婦女團體培訓、多媒體展覽、婦女技藝研習、專業知能培訓、下午茶休閒、親子休憩、資訊傳播及場地租借等服務。另於3-5月份陳設105-106年度雲林縣婦女團體成果展，女子成就一「好」字，在婦女節的這一天，縣府與婦女團體共同許下「婦女福利公私齊力、性別平等在雲林」的願景，一起建構雲林成為性別友善的幸福城市。


▲現場展示婦女團體的手工藝作品。（圖／記者洪佳伶翻攝 , 2018.03.08）

關鍵字雲林女子館婦女福利服務中心婦女節
37首歌曲　串起莎翁愛情經典郵遞幸福與祝福　溫馨飛舞縣警局

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