利菁告白謝金燕　談小禎婚姻「這樣說」

天后利菁今（8）日主持中天節目《麻辣天后傳》，先前她出席伊林春酒時，曾提及考慮參選，對此她今回應，「我只是想美化市容，你看米蘭大教堂花了六百年建造，很多人一生都要去看過一次，我也希望台灣有這樣的地方。」她強調無論台北市長是誰，自己都很樂意為這個想法出力。對於前幾天被寫嗆「姐姐」謝金燕，她數度對鏡頭直呼，「我愛謝金燕！」

對於被媒體爆料去醫美診所，利菁澄清，「因為節目現在可以置入，想說可以談一下合作，我進去不到10分鐘。」談到近日小禎成功瘦身，她回應，「我覺得瘦身是一種毅力，從頭到尾不管小禎、謝金燕，我都沒有嗆過她們，因為我是真心覺得認真的人都應該給予鼓勵，我也是認真做事的人啊，大家就多鼓勵吧。」她感嘆，「有的時候因為取材，大家比較OVER，害我被罵。好啦！不要叫阿姨，叫『姐姐』啦，謝金燕我愛妳，我真心愛妳喔。」