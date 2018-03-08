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娛樂

利菁告白謝金燕　談小禎婚姻「這樣說」

記者吳維書／台北報導2018/03/08 13:14
▲利菁告白謝金燕。（圖／中天提供 , 2018.3.8）
▲利菁告白謝金燕。（圖／中天提供 , 2018.3.8）

天后利菁今（8）日主持中天節目《麻辣天后傳》，先前她出席伊林春酒時，曾提及考慮參選，對此她今回應，「我只是想美化市容，你看米蘭大教堂花了六百年建造，很多人一生都要去看過一次，我也希望台灣有這樣的地方。」她強調無論台北市長是誰，自己都很樂意為這個想法出力。對於前幾天被寫嗆「姐姐」謝金燕，她數度對鏡頭直呼，「我愛謝金燕！」

對於被媒體爆料去醫美診所，利菁澄清，「因為節目現在可以置入，想說可以談一下合作，我進去不到10分鐘。」談到近日小禎成功瘦身，她回應，「我覺得瘦身是一種毅力，從頭到尾不管小禎、謝金燕，我都沒有嗆過她們，因為我是真心覺得認真的人都應該給予鼓勵，我也是認真做事的人啊，大家就多鼓勵吧。」她感嘆，「有的時候因為取材，大家比較OVER，害我被罵。好啦！不要叫阿姨，叫『姐姐』啦，謝金燕我愛妳，我真心愛妳喔。」


▲小禎瘦身有成。（圖／民視提供，2018.03.06）

被問到與阿良是朋友，常去旗下診所，是否被田欣服務過？利菁尷尬地說：「對我來說，人家都客客氣氣的，對不對？就客客氣氣的朋友。」記者進一步詢問，「阿良也跟她客客氣氣的？」她笑說：「我不能說謊，還蠻客氣的，不客氣怎麼會在那裡上班，私人感情不好介入，小禎很棒，謝金燕更棒喔，愛妳愛妳愛妳。」

被問到網路上狠批小禎數度復合阿良太傻一事，她有感而發，「感情沒有傻不傻，喜歡了，就是一種愛，不喜歡，你再愛都沒有用。感情不是單方面的，你遇到就遇到，這沒辦法的，就跟磁鐵一樣，你扯開還是會黏回去。所以，這也是她的愛情觀點，她的宿命，祝福就好。」

關鍵字利菁麻辣天后傳小禎阿良田欣謝金燕姐姐
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