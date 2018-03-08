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政治

圖輯／保釣協會丟雞蛋　抗議日本不當驅離台灣漁船

圖輯／記者葉政勳2018/03/08 13:26

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

  • ▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）

愛國同心會、中華保釣協會、中華華人琉球之友協會、台灣人民抗日協會等四個協會今（8）日召集群眾到日本台灣交流協會前舉牌抗議，抗議日本水產廳船艦於3、4日連續兩天無故強制驅離我蘇澳籍東半球28號海釣娛樂船，不斷廣播追逐，並以強力水砲攻擊，完全是欺壓台灣人的行為。而在抗議途中，有成員試圖向日本台灣交流協會丟雞蛋抗議，但被警方提早發現，最後只丟了一顆雞蛋。

關鍵字保釣日本台灣交流協會愛國同心會
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