圖輯／保釣協會丟雞蛋　抗議日本不當驅離台灣漁船

愛國同心會、中華保釣協會、中華華人琉球之友協會、台灣人民抗日協會等四個協會今（8）日召集群眾到日本台灣交流協會前舉牌抗議，抗議日本水產廳船艦於3、4日連續兩天無故強制驅離我蘇澳籍東半球28號海釣娛樂船，不斷廣播追逐，並以強力水砲攻擊，完全是欺壓台灣人的行為。而在抗議途中，有成員試圖向日本台灣交流協會丟雞蛋抗議，但被警方提早發現，最後只丟了一顆雞蛋。