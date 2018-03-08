圖輯／保釣協會丟雞蛋　抗議日本不當驅離台灣漁船

▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）
▲愛國同心會、中華保釣協會等團體為了抗議日本水產廳船艦對我國漁船不當使用水砲攻擊，特地到日本台灣交流協會前舉牌抗議。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.08）